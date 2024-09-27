Happy Traveller: Πρεμιέρα 10ης σεζόν - Δείτε το trailer

Το Happy Traveller ξεκινά τη 10η σεζόν του και οι τηλεθεατές του ΣΚΑΪ ακολουθούν τον Ευτύχη, την Ηλέκτρα και τα κορίτσια τους σε μαγικά μέρη της Ελλάδας και σε εντυπωσιακές περιοχές όλου του πλανήτη.

Η πρεμιέρα της νέας χρονιάς γίνεται την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου στις 17.45 από την Πόλη του Μεξικού, μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ταξιδιωτικά

πόλεις του πλανήτη.

Η Πόλη του Μεξικού είναι η μεγαλύτερη πόλη της Βόρειας Αμερικής και η εξερεύνησή της θα ολοκληρωθεί σε δύο επεισόδια.

Στο πρώτο μέρος, οι ταξιδιώτες μας εξερευνούν το κέντρο της πρωτεύουσας του Μεξικού και βλέπουν τα πιο σημαντικά αξιοθέατά της. Επισκέπτονται το διάσημο μουσείο ανθρωπολογίας, όπου θαυμάζουν μερικά από τα πιο φημισμένα αρχαιολογικά ευρήματα της χώρας και περιηγούνται στην κεντρική πλατεία

Zocalo και στα σοκάκια του ιστορικού κέντρου.

Δοκιμάζουν επικά τάκος αλλά και πολλές ακόμα διαφορετικές πτυχές της μεξικάνικης κουζίνας. Μπαίνουν στο μέγαρο καλών τεχνών, το ιστορικό

ταχυδρομείο και ανεβαίνουν στον εμβληματικό πύργο "Torre Latinoamericana".

Κάνουν βόλτες σε αγορές μέρα και νύχτα, βλέπουν πώς διασκεδάζουν οι ντόπιοι χορεύοντας salsa σε παραδοσιακή pulqueria (είδος ταβέρνας στο Μεξικό) αλλά και στην κεντρική πλατεία της πόλης.

Τέλος, μαθαίνουν γιατί, εκτός από οικονομικό και διοικητικό κέντρο, η Πόλη του Μεξικού θεωρείται και μητρόπολη της διασκέδασης και των τεχνών, καθώς

παρακολουθούν κλασική χορευτική παράσταση αλλά και κλασικό αγώνα Lucha Libre (είδος επαγγελματικής πάλης στο Μεξικό).

Φουλ μεξικάνικη διάθεση στην πρεμιέρα της σεζόν, που θα συνεχιστεί και στο επόμενο επεισόδιο.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.