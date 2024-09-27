Κατερίνα Καινούργιου: Η εξομολόγηση για την προσωπική της ζωή και τον Παναγιώτη

Μια πιο προσωπική αποκάλυψη για τη σχέση της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή έκανε η Κατερίνα Καινούργιου σήμερα από το πλατό του Super Κατερίνα, αλλά στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή ως καλεσμένη.

Οι δύο γυναίκες παρουσιάστριες του Alpha, βρέθηκαν και τους καλοκαιρινούς μήνες των διακοπών αρκετές φορές αφού η Κατερίνα Καινούργιου πέρασε το καλοκαίρι της στην Πάρο όπου δραστηριοποιείται επαγγελματικά ο σύντροφός της και εκεί εδώ και χρόνια παραθερίζει η Σταματίνα Τσιμτσιλή με την οικογένειά της έχοντας αποκτήσει κιόλας στο νησί εξοχικό.

