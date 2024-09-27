Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κατερίνα Καινούργιου: Η εξομολόγηση για την προσωπική της ζωή και τον Παναγιώτη

Πολύ ανοιχτά μίλησε η παρουσιάστρια για τον νέο έρωτα στη ζωή της που μετράει πια 5 μήνες

Κατερίνα Καινούργιου: Η εξομολόγηση για την προσωπική της ζωή και τον Παναγιώτη

Μια πιο προσωπική αποκάλυψη για τη σχέση της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή έκανε η Κατερίνα Καινούργιου σήμερα από το πλατό του Super Κατερίνα, αλλά στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή ως καλεσμένη.

Οι δύο γυναίκες παρουσιάστριες του Alpha,  βρέθηκαν και τους καλοκαιρινούς μήνες των διακοπών αρκετές φορές αφού η Κατερίνα Καινούργιου πέρασε το καλοκαίρι της στην Πάρο όπου δραστηριοποιείται επαγγελματικά ο σύντροφός της και εκεί εδώ και χρόνια παραθερίζει η Σταματίνα Τσιμτσιλή με την οικογένειά της έχοντας αποκτήσει κιόλας στο νησί εξοχικό.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κατερίνα Καινούργιου Σταματίνα Τσιμτσιλή Παναγιώτης Κουτσουμπής WomenOnly
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
67 0 Bookmark