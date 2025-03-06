Steve Carell: Αναλαμβάνει δράση για μαθητές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στο Λος Άντζελες

Ο Αμερικανός ηθοποιός, παραγωγός και σεναριογράφος Στιβ Καρέλ στέλνει δωρεάν στον χορό αποφοίτησης μαθητές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Λος Άντζελες.

Ο πρωταγωνιστής της κωμικής σειράς «Office» ανακοίνωσε σε βίντεο που μοιράστηκε σε ανάρτησή του στο Instagram ότι συνεργάζεται με τη φιλανθρωπική οργάνωση «Alice's Kids» για να αναλάβει το κόστος του χορού, έξι λυκείων στην περιοχή της Πασαντίνα.

«Αν έχετε ήδη πληρώσει τα εισιτήρια του χορού σας, τα χρήματα θα σας επιστραφούν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Καρέλ.

Από τον πύρινο εφιάλτη που ξεκίνησε στις αρχές Ιανουαρίου στο Λος Άντζελες, περισσότεροι από 29 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Pacific Palisades και στην περιοχή Altadena βόρεια της Πασαντίνα, ενώ πάνω από 16.000 σπίτια κάηκαν μαζί με επιχειρήσεις, σχολικές αίθουσες και άλλες εγκαταστάσεις. Η πρωτοβουλία του σταρ αποτελεί μια σημαντική βοήθεια για τους μαθητές που έχουν υποφέρει από τις συνέπειες των πυρκαγιών, προσφέροντάς τους μια ευκαιρία να γιορτάσουν την αποφοίτησή τους.

Η φιλανθρωπική οργάνωση θα δωρίσει περίπου 175.000 δολάρια για να καλύψει το κόστος των εισιτηρίων για περισσότερους από 800 μαθητές. Τα εισιτήρια κυμαίνονται από 100 έως 150 δολάρια το καθένα, αναφέρει το ΑP.

«O χορός αποφοίτησης πρέπει να είναι μια γιορτή. Για αυτό θελήσαμε να βοηθήσουμε να γίνει η μεγάλη βραδιά λίγο πιο εύκολη για τους τελειόφοιτους των οποίων οι ζωές ανατράπηκαν από τις πυρκαγιές», ανέφερε ο Ρον Φίτζσιμονς, εκτελεστικός διευθυντής της «Alice's Kids» σε δήλωσή του. «Ελπίζουμε ότι αυτό θα επιτρέψει στους μαθητές να χαλαρώσουν και να διασκεδάσουν μετά από μια τόσο δύσκολη περίοδο».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Καρέλ δείχνει την ευαισθησία του σε κοινωνικά θέματα. Την περασμένη εβδομάδα συμμετείχε επίσης στο τουρνουά χόκεϊ «Skate for LA Strong», με τη συμμετοχή αστέρων, για τη συγκέντρωση χρημάτων για την ανακούφιση από τις πυρκαγιές.

Κλείνοντας, το βίντεο ο ηθοποιός είπε: «Διασκεδάστε, απολαύστε τον χορό. Και να θυμάστε, αυτός είναι ο Στιβ Καρέλ».

Πηγή: skai.gr

