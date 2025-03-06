Ανδρέας Γεωργίου-Σιμώνη Χριστοδούλου: Γυμνάζονται στο Παρίσι για να... «κάψουν» τα macaron

Εκτός Ελλάδος και Κύπρου βρίσκονται ξανά ο Ανδρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου, αυτή τη φορά στο πανε΄μορφο και σούπερ ροματνικό Παρίσι! Μετά την Αγγλία που μια αδυναμία της έχουν και οι δύο, η Γαλλία είναι σίγουρα ένας από τους αγαπημένους τους προορισμούς στην Ευρώπη.

Διαβάστε ακόμα: Η ανακοίνωση της Έλενας Χριστοπούλου για τη διένεξη με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Και φυσικά η πόλη των ερωτευμένων, το Παρίσι μια μεγάλη αδυναμία. Και τι πιο όμορφο από ένα ανοιξιάτικο ταξιδάκι σε αυτόν τον προορισμό που είναι υπέροχος όλο τον χρόνο, πόσο μάλλον όταν ο καιρός ανοίγει και μπορείς να απολαύσεις τις βόλτες στην πόλη χωρίς πολύ χοντρά ρούχα και κρύο.

Bistrot, διάσημα καφέ και ζαχαροπλαστεία, είναι μερικά από τα «στοχευμένα» σημεία που επισκέπτεται το ζευγάρι...

Αλλά όσα γλυκά κι αν δοκιμάσουν, τα καίνε όλα... Ο Ανδρέας Γεωργίου ακόμα και στα ταξίδια δεν παραλείπει να επισκεφθεί το γυμναστήριο του ξενοδοχείου για άσκηση.

Ενώ μια αγαπημένη συνήθεια είναι και οι βόλτες με ποδήλατο στην πόλη. Ξέρετε αυτά που βρίσκονται παντού διάσπαρτα -σαν τα ηλεκτρικά πατίνια- και τα νοικιάζεις μέσω εφαρμογής απολαμβάνοντας τη διαδρομή δίπλα στον Σηκουάνα μέχρι τον Πύργο του Άιφελ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.