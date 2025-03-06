Λογαριασμός
Ανδρέας Γεωργίου-Σιμώνη Χριστοδούλου: Γυμνάζονται στο Παρίσι για να... «κάψουν» τα macaron

Λατρεύουν τα ταξίδια και σίγουρα νιώθουν τυχεροί που μπορούν να τα συνδυάζουν και με δουλειά   

Womenonly

Εκτός Ελλάδος και Κύπρου βρίσκονται ξανά ο Ανδρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου, αυτή τη φορά στο πανε΄μορφο και σούπερ ροματνικό Παρίσι! Μετά την Αγγλία που μια αδυναμία της έχουν και οι δύο, η Γαλλία είναι σίγουρα ένας από τους αγαπημένους τους προορισμούς στην Ευρώπη.

Και φυσικά η πόλη των ερωτευμένων, το Παρίσι μια μεγάλη αδυναμία. Και τι πιο όμορφο από ένα ανοιξιάτικο ταξιδάκι σε αυτόν τον προορισμό που είναι υπέροχος όλο τον χρόνο, πόσο μάλλον όταν ο καιρός ανοίγει και μπορείς να απολαύσεις τις βόλτες στην πόλη χωρίς πολύ χοντρά ρούχα και κρύο.

Bistrot, διάσημα καφέ και ζαχαροπλαστεία, είναι μερικά από τα «στοχευμένα» σημεία που επισκέπτεται το ζευγάρι...

Womenonly

Αλλά όσα γλυκά κι αν δοκιμάσουν, τα καίνε όλα... Ο Ανδρέας Γεωργίου ακόμα και στα ταξίδια δεν παραλείπει να επισκεφθεί το γυμναστήριο του ξενοδοχείου για άσκηση. 

Womenonly

Ενώ μια αγαπημένη συνήθεια είναι και οι βόλτες με ποδήλατο στην πόλη. Ξέρετε αυτά που βρίσκονται παντού διάσπαρτα -σαν τα ηλεκτρικά πατίνια- και τα νοικιάζεις μέσω εφαρμογής απολαμβάνοντας τη διαδρομή δίπλα στον Σηκουάνα μέχρι τον Πύργο του Άιφελ. 

Womenonly

Πηγή: womenonly

