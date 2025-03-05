Για μια ακόμη χρονιά, ο ΣΚΑΪ 100.3 αναδείχθηκε κυρίαρχος στη δημοσιογραφική κάλυψη των μεγάλων γεγονότων του 2024 και πρώτος σε ακροαματικότητα σταθμός. Σε ένα διάστημα που κυριάρχησαν οι δύο εκλογικές αναμετρήσεις στην Ελλάδα, οι εκλογές στις ΗΠΑ και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, οι ακροατές εμπιστεύθηκαν τους δημοσιογράφους και το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ 100.3.

Και το 2024, οι ακροατές έδωσαν «ψήφο εμπιστοσύνης» στον ΣΚΑΪ 100.3, αναγνωρίζοντας ότι είναι η πηγή για άμεση και αμερόληπτη ενημέρωση. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση μέτρησης της ακροαματικότητας του ραδιοφώνου και των ραδιοφωνικών σταθμών, που διενεργείται από τη MRB HELLAS S.A. και την Global link S.A. για λογαριασμό της ΑΕΜΑΡ, για την περίοδο 05/02/2024-02/02/2025, ο ΣΚΑΪ 100.3 διατηρήθηκε στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των ραδιοφωνικών σταθμών (ενημερωτικών και μουσικών), κατακτώντας ποσοστό 8,2%.

Ο ΣΚΑΪ 100.3 με όλο το δημοσιογραφικό δυναμικό του, για άλλη μια χρονιά ευχαριστεί τους αφοσιωμένους ακροατές του για την πρωτιά που του έδωσαν, αναγνωρίζοντας την καθημερινή αναζήτηση της είδησης, του παρασκηνίου και της αλήθειας.

Για οτιδήποτε συμβεί, στην Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο συντονίσου στον ΣΚΑΪ 100.3.

