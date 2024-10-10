Stephen Graham: Ο ηθοποιός που μπαίνει στο καστ της ταινίας Peaky Blinders

Ο Στίβεν Γκρέιχαμ (Stephen Graham) εντάχθηκε στο καστ της επερχόμενης ταινίας «Peaky Blinders» του Netflix.

Ο πρωταγωνιστής του «Line of Duty» επιβεβαίωσε στο Deadline από το κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου (LFF) ότι η ταινία θα είναι το επόμενο πρότζεκτ του, πριν υποδυθεί τον πατέρα του Μπρους Σπρίνγκστιν στη βιογραφική ταινία «Deliver Me From Nowhere».

Ανέφερε ότι «ανυπομονεί να ξαναδεί τα παιδιά» στο «Peaky».

Ο Βρετανός πρωταγωνιστής δεν διευκρίνισε τον χαρακτήρα που θα υποδυθεί, αλλά στην έκτη και τελευταία σεζόν της επιτυχημένης σειράς του BBC σε σκηνοθεσία Στίβεν Νάιτ(Steven Knight) ενσάρκωσε τον Hayden Stagg.

Σημειώνεται ότι ο έκτος κύκλος έκανε πρεμιέρα τον Φεβρουαρίου του 2022 με 3,8 εκ. θεατές, σηματοδοτώντας την καλύτερη πρεμιέρα της σειράς.

Το εντυπωσιακό καστ του «Peaky Blinders» περιλαμβάνει τους Κίλιαν Μέρφι (Cillian Murphy) Ρεμπέκα Φέργκιουσον (Rebecca Ferguson), Μπάρι Κίογκαν (Barry Keoghan) και Τιμ Ροθ (Tim Roth).

Ο δημιουργός της ταινίας Στίβεν Νάιτ δήλωσε πρόσφατα ότι η ταινία «διαδραματίζεται στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και είναι πραγματικά καλή».

Ποιος είναι ο επιτυχημένος κύριος Στίβεν

Ο Stephen Joseph Graham έχει γεννηθεί στις 3 Αυγούστου 1973 και είναι Βρετανός ηθοποιός και παραγωγός.

Ξεκίνησε την καριέρα του το 1990, ερμηνεύοντας πολύ σημαντικούς ρόλους, καθώς ήταν ο Tommy στο Snatch το 2000 και ο Shang στις Συμμορίες της Νέας Υόρκης το 2002, πριν από τον εμβληματικό του ρόλο του ως Andrew "Combo" Gascoigne στην ταινία This Is England το 2006.

Στην τηλεόραση, ο Graham ερμήνευσε ξανά τον ρόλο του Combo στα This Is England '86 το 2010, This Is England '88, 2011 και This Is England '90 το 2015.

Πρωταγωνίστησε επίσης στο δράμα του 2017 Little Boy Blue αλλά ακόμη ενσάρκωσε τον Al Capone στη σειρά του HBO Boardwalk Empire (2010–2014).

Ηταν ο Eric McNally στο δράμα του BBC Time, το 2021.

Οι κινηματογραφικοί ρόλοι του Graham περιλαμβάνουν ενδεικτικά την ερμηνεία του Scrum στους Πειρατές της Καραϊβικής στο The Irishman το 2019 στο Boiling Point 2021.

Έχει λάβει πολλές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων ένα Βραβείο Screen Actors Guild, υποψηφιότητες για πέντε Βραβεία Τηλεόρασης της Βρετανικής Ακαδημίας και δύο Βραβεία Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Το 2020, ίδρυσε την εταιρεία παραγωγής Matriarch Productions μαζί με τη σύζυγό του, ηθοποιό Hannah Walters.

