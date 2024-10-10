Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Limp Bizkit: Κατέθεσαν αγωγή κατά της Universal Music Group

Κατηγορούν τον όμιλο ότι παρακρατά τα δικαιώματα streaming της μουσικής τους

Limp Bizkit

Οι Limp Bizkit, ο αρχηγός τους, Φρεντ Ντερστ, και η δισκογαφικη Flawless Records κατέθεσαν από κοινού αγωγή κατά της Universal Music Group (UMG), κατηγορώντας τον όμιλο ότι παρακρατά τα δικαιώματα streaming της μουσικής τους. Στην αγωγή που κατατέθηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ της Καλιφόρνια, το συγκρότημα και η δισκογραφική εταιρεία ισχυρίζονται ότι δεν έχουν πληρωθεί για πάνω από 500.000 streams που έχουν συγκεντρώσει εν μέσω αναζωπύρωσης της δημοτικότητάς τους.

Συγκεκριμένα, διεκδικούν περισσότερα από 200 εκατ. δολάρια καταγγέλλοντας την UMG για παραβίαση της σύμβασης, δόλια απόκρυψη και παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων.

Ο Ντερστ επιδιώκει επίσης να ακυρώσει όλα τα συμβόλαια με την UMG για λογαριασμό της μπάντας nu metal και της Flawless Records, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Independent.

Το πενταμελές συγκρότημα, αποτελούμενο από τον τραγουδιστή και κιθαρίστα Φρεντ Ντερστ, τον μπασίστα Σαμ Ρίβερς, τον ντράμερ Τζον Ότο, τον κιθαρίστα Γουές Μπόρλαντ και τον DJ Lethal (πικάπ) υποστηρίζει στην αγωγή ότι κάθε χρόνο από το 2017, το ενεργητικό τους είναι σε σταθερή ανάπτυξη 30% έως 40% και κορυφώθηκε περίπου στο 68% μόνο τον τελευταίο χρόνο, παρά το γεγονός ότι δεν κυκλοφόρησε νέα μουσική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Limp Bizkit
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
69 0 Bookmark