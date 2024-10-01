Το Netflix με αφορμή την έναρξη των γυρισμάτων της πολυαναμενόμενης ταινίας «Peaky Blinders» έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη εικόνα του διάσημου πρωταγωνιστή της, Κίλιαν Μέρφι, φορώντας ένα σκουρόχρωμο κοστούμι και έχοντας γκρίζα μαλλιά.

Ο βραβευμένος ηθοποιός επαναλαμβάνει τον ρόλο που τον έκανε γνωστό από την δραματική σειρά του BBC, η οποία έριξε αυλαία το 2022. Έχοντας στο πλευρό του, τους Ρεμπέκα Φέργκιουσον, Μπάρι Κίογκαν και Τιμ Ροθ θα υποδυθεί τον Tommy Shelby τον αρχηγό της περιβόητης συμμορίας του Μπέρμιγχαμ, μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Παράλληλα, το Νetflix μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο από το πλατό με τον Μέρφι να ποζάρει χαμογελαστός δίπλα στον δημιουργό της σειράς, Στίβεν Νάιτ.

«Με εντολή των Peaky Blinders ο Tommy Shelby επέστρεψε. Ο Κίλιαν Μέρφι και ο Στίβεν Νάιτ ξαναβρίσκονται στο πλατό, καθώς ξεκινά επίσημα η παραγωγή της επερχόμενης ταινίας του Netflix», αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τομ Χάρπερ, ο οποίος στο παρελθόν είχε σκηνοθετήσει αρκετά επεισόδια της σειράς αναλαμβάνει την σκηνοθεσία σε σενάριο Στίβεν Νάιτ. Την παραγωγή έχουν αναλάβει -εκτός των Νάιτ και Μέρφι- οι Καρύν Μάνταμπαχ και Γκάι Χέλι.

Η σειρά ξεκίνησε το 2013 από το BBC Two και προβλήθηκε για έξι σεζόν. Σύμφωνα με τον δημιουργό, η ταινία γίνεται για τους λάτρεις της σειράς, όπως αναφέρει το «Hollywood Reporter».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

