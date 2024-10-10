Ελένη Μενεγάκη: Με τι έχει ταυτίσει τον μήνα των γενεθλίων της;

Ανά τακτά διαστήματα η Ελένη Μενεγάκη τροφοδοτεί τα Social της με στιγμές της καθημερινότητάς της πλέον που δεν είναι ενεργή σε κάποιον τηλεοπτικό σταθμό.

Έτσι όλο το καλοκαίρι είδαμε δεκάδες φωτογραφίες με την Ελένη χωρίς ίχνος make up πάνω της, αγουροξυπνημένη, αναμαλλιασμένη, ανθρώπινη. Και κούκλα έτσι κι αλλιώς.

Και σήμερα θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα προς όλες τις γυναίκες παρακινώντας τους να προσέχουν τον εαυτό τους. Με τρεις φωτογραφίες η Ελένη αποκάλυψε με τι έχει συνδυάσει εδώ και πολλά χρόνια τον Οκτώβριο που είναι και ο μήνας των γενεθλίων της:

«Τον μήνα των γενεθλίων μου τον έχω συνδυάσει με τον ετήσιο έλεγχο του στήθους μου , δηλαδή την μαστογραφία ! Εσείς κορίτσια μου το έχετε βάλει στο πρόγραμμα ? Μην ξεχνάτε ποτέ ότι η πρόληψη σώζει ζωές»

Και μπορεί φέτος να μην πραγματοποιηθεί η ετήσια καμπάνια για τον Καρκίνο του Μαστού στην οποία πρωταγωνιστούσε πάντα εκείνη εδώ και πολλά χρόνια, λόγω αλλαγής πλεύσης της εταιρείας που το διοργάνωνε, αλλά η Ελένη Μενεγάκη παραμένει ταγμένη στον σκοπό. Και βρήκε άλλον τρόπο να τον επικοινωνήσει. Άμεσο.

