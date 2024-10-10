Τempting Fortune με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη: Oι παίκτες λυγίζουν

Το έπαθλο του χθεσινού παιχνιδιού ήταν μία συναρπαστική εμπειρία – scuba diving στο Τempting Fortune στον ΣΚΑΪ.

Εκτός από τον νικητή, και κάποιοι άλλοι αγοράζουν αυτό τον καταπληκτικό πειρασμό.

Η δραστηριότητα στη θάλασσα προσφέρει στους ταξιδιώτες μία μέρα χαράς, διασκέδασης και ηρεμίας.

Όταν όμως επιστρέφουν στην κατασκήνωση, αρχίζουν τα προβλήματα, καθώς κάποιοι έχουν γυρίσει με όρεξη για καβγά… Ιωάννα, Ειρήνη και Gogos βρίσκονται στο επίκεντρο.

Η συνάντηση με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη για το αποψινό παιχνίδι δίνει αφορμή για αντιπαραθέσεις.

Τα υπονοούμενα για σπατάλη, μυστικά ραντεβού και χειριστική συμπεριφορά πυροδοτούν την ένταση.

Η Ιωάννα έχει φτάσει στα όριά της.

Η κούραση, η έλλειψη φαγητού και κυρίως οι συνεχείς καβγάδες την έχουν εξαντλήσει.

Όταν λυγίζει, κάποιοι τρέχουν να την παρηγορήσουν και να της συμπαρασταθούν.

Τι κίνητρα όμως έχουν και πού αποσκοπούν;

