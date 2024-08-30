Στέλιος Χανταμπάκης-Όλγα Πηλιάκη: Μετακομίζουν στην Ισπανία. Ποιός Έλληνας τους βοήθησε;

Ο Στέλιος Χανταμπάκης και η Όλγα Πηλιάκη έχουν φτιάξει μια όμορφη και πολύ αγαπημένη οικογένεια. Έχουν τεράστια αδυναμία στα δυο τους παιδιά, Μανώλη και Μαλένα και δεν υπάρχει τίποτα που δεν θα έκαναν για εκείνα.

Κι ο γιος τους ο Μανώλης ασχολείται εδώ και αρκετά χρόνια με το ποδόσφαιρο και ονειρεύεται να κάνει μια μεγάλη καριέρα στον χώρο. Όπως οι ήρωές του.

