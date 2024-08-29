Αθηνά Οικονομάκου: Η αλλαγή που έκανε στα μαλλιά της μετά το καλοκαιρινό τουρ στα νησιά

Μετά το καλοκαιρινό της τουρ στα πανέμορφα ελληνικά νησιά με τον σύντροφό της, Μπρούνο Τσερέλα, η Αθηνά Οικονομάκου επέστρεψε στην Αθήνα. Όπως ήταν αναμενόμενο, η πρώτη της στάση ήταν το αγαπημένο της κομμωτήριο για ένα φρεσκάρισμα στο look της.

Η Αθηνά αποφάσισε να ανανεώσει το χρώμα των μαλλιών της, το οποίο είχε χάσει λίγη από τη ζωντάνια του λόγω του ήλιου, του θαλασσινού αλατιού και του χλωρίου της πισίνας. Η νέα της απόχρωση είναι ένα λαμπερό σαντρέ ξανθό, το οποίο φαίνεται να έχει αγαπήσει, αφού το διατηρεί εδώ και αρκετούς μήνες.

Για το hairstyle της επέλεξε χαλαρούς κυματισμούς, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές αποχρώσεις του χρώματος και προσδίδοντας στο συνολικό look μια κομψή και φυσική εμφάνιση.

Δες την αλλαγή:

