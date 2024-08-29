Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αθηνά Οικονομάκου: Η αλλαγή που έκανε στα μαλλιά της μετά το καλοκαιρινό τουρ στα νησιά

Μετά τις διακοπές πρώτη στάση έχει το κομμωτήριο

Αθηνά Οικονομάκου: Η αλλαγή που έκανε στα μαλλιά της μετά το καλοκαιρινό τουρ στα νησιά

Μετά το καλοκαιρινό της τουρ στα πανέμορφα ελληνικά νησιά με τον σύντροφό της, Μπρούνο Τσερέλα, η Αθηνά Οικονομάκου επέστρεψε στην Αθήνα. Όπως ήταν αναμενόμενο, η πρώτη της στάση ήταν το αγαπημένο της κομμωτήριο για ένα φρεσκάρισμα στο look της.

Η Αθηνά αποφάσισε να ανανεώσει το χρώμα των μαλλιών της, το οποίο είχε χάσει λίγη από τη ζωντάνια του λόγω του ήλιου, του θαλασσινού αλατιού και του χλωρίου της πισίνας. Η νέα της απόχρωση είναι ένα λαμπερό σαντρέ ξανθό, το οποίο φαίνεται να έχει αγαπήσει, αφού το διατηρεί εδώ και αρκετούς μήνες.

Για το hairstyle της επέλεξε χαλαρούς κυματισμούς, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές αποχρώσεις του χρώματος και προσδίδοντας στο συνολικό look μια κομψή και φυσική εμφάνιση.

Δες την αλλαγή:

Το νέο look της Αθηνάς Οικονομάκου

Πηγή: womenonly

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αθηνά Οικονομάκου νέο look WomenOnly
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
66 0 Bookmark