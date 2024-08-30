Ζέτα Δούκα: Η βουτιά στα παγωμένα νερά του ποταμού

Η Ζέτα Δούκα με την κόρη της Θάλεια εκτός από τις παραλίες και τα νησιά αυτό το καλοκαίρι έχουν επισκεφθεί και πολλά διαφορετικά και μη αναμενόμενα μέρη για τις διακοπές τους.

Φύση, ποτάμια και βουνά επέλεξαν με τελευταία τους απόδραση τον Κεφαλοπόταμο στον Κόζιακα στα Τρίκαλα όπου μάζευε τα βότανά του ο Ασκληπιός.

«Στα χνάρια του Ασκληπιού. Στο μονοπάτι που συνέλεγε τα πολύτιμα βότανά του για να θεραπεύσει τους ασθενείς του.

Ένα μέρος που σε μαγεύει. Δέντρα, φύλλα, βοτάνια, τρεχούμενα καθάρια νερά.

Όπου και να κοιτάξεις , ξεκουράζεσαι, αναζωογονείσαι.

Και δεν συζητώ αν κάνεις βουτιά στα νερά του Κεφαλοπόταμου ( που μένει σε σταθερή θερμοκρασία 12•C , Χειμώνα- καλοκαίρι!). Άλλο πράγμα!

Νομίζω ότι φέτος το καλοκαίρι, το καλοκαίρι που συνάντησα τα βουνά, το μπάνιο στα ποτάμια μου έχει γίνει κάτι σαν εμμονή πια..

Ευχαριστούμε πολύ τον οδηγό μας , τον ξυλογλύπτη Άγγελο Πατσιατζή @aggelos_patsiatzis και μέλος της ομάδας ΚΕΦΑΛΟΠΟΤΑΜΟΣ , που φροντίζει εθελοντικά το μονοπάτι αναδεικνύοντας τις ομορφιές του, για τις πληροφορίες και κυρίως την ευγένεια και το χαμόγελό του. Εις το επανιδείν» έγραψε η ίδια ενθουσιασμένη από την εμπειρία.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.