Πρόταση γάμου σε συναυλία της Νατάσας Θεοδωρίδου

Η Νατάσα Θεοδωρίδου διέκοψε τη συναυλία της στη Θεσσαλονίκη στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς για έναν πολύ ρομαντικό λόγο.

Ένας άνδρας, ο Νίκος, ανέβηκε στη σκηνή, όπου τραγουδούσε η δημοφιλής ερμηνεύτρια και έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του, Μαριαλένα.

«Ας διακόψουμε για κάτι πολύ σοβαρό», είπε η Νατάσα Θεοδωρίδου χαμογελώντας κι έδωσε τον λόγο στον Νίκο, ο οποίος μπροστά σε όλο τον κόσμο στο κατάμεστο γήπεδο, γονάτισε και ζήτησε από τη σύντροφό του να τον παντρευτεί.

Η κοπέλα φυσικά και είπε το πολυπόθητο «ναι», με το κοινό από κάτω να τους χειροκροτά ασταμάτητα. Μετά την πρόταση γάμου, η Μαριαλένα χόρεψε ποντιακά μαζί με τη Νατάσα Θεοδωρίδου ενώ ο Νίκος της κατέβηκε από τη σκηνή και την καμάρωνε από κάτω. Το απολαυστικό βίντεο ΄΄΄επαιξαν σήμερα στην εκπομπή του ΣΚΑΙ «Αταίριαστοι» που πολύ το ευχαριστήθηκαν κι ΄έδωσαν και συγχαρητήρια στην τραγουδίστρια για την κίνησή της.

