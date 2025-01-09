Σταματίνα Τσιμτσιλή: Το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετώπισε και το χειρουργείο

Και δεν είναι ένα γνωστό πρόβλημα για το οποίο έχει μιλήσει ξανά. Είναι κάτι που η Σταματίνα Τσιμτσιλή αποκάλυψε με αφορμή τα σχόλια που έκαναν οι συνεργάτες της γιατη βραχνή φωνή της Κατερίνας Στανίση.

Διαβάστε ακόμα : Τούνη- Αλεξάνδρου: Ο Πάρης έγινε 2! Το απίθανο πάρτι γεμάτο χρώματα και ουράνια τόξα!

Για την ακρίβεια η Τίνα Μεσσαροπούλου σχολίασε πως πολλές φορές αναρωτιέται αν η γνωστή τραγουδίστρια αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα με την Σταματίνα Τσιμτσιλή να αποκαλύπτει στον αέρα του Happy Day πως η ίδια είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν πρόβλημα στις φωνητικές της χορδές το οποίο μάλιστα την οφήγησε τελικά και στο χειρουργείο.

«Επειδή κι εγώ έχω περάσει θέμα με τις φωνητικές χορδές, είχα τον αιμορραγικό πολύποδα και για κανά εξάμηνο μιλούσα ως άλλος Ψινάκης και δυσκολευόμουν πάρα πολύ και δεν καταλάβαινα τι έχω, κι έπινα ζεστά και αυτό αντί να γίνεται καλύτερα διαστελλόταν.

Όντως όταν μιλάει κάποιες φορές κι εγώ στρεσάρομαι μήπως έχει κάτι στις φωνητικές χορδές. Όμως είναι μια χαρά» είπε η παρουσιάστρια αποκαλύπτοντας ακόμα πως η Κατερίνα Στανίση εδώ και πολύ καιρό έχει αφοσιωθεί στη φροντίδα της μητέρας της που αντιμετωπίζει πολλά θέματα με την υγεία της.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.