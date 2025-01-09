«Υπάρχω»: Κι όμως, η σεναριογράφος της ταινίας δήλωσε ότι δεν περίμεναν αυτή την επιτυχία!

Η σεναριογράφος της ταινίας «Υπάρχω», Κατερίνα Μπέη, μίλησε στο Buongiorno για την πολυσυζητημένη βιογραφική ταινία για τον Στέλιο Καζαντζίδη, με πρωταγωνιστή τον Χρήστο Μάστορα.

Η ταινία, σε σκηνοθεσία Γιώργου Τσεμπερόπουλου, έχει καταφέρει σε λιγότερο από ένα μήνα να ξεπεράσει τις 570.000 εισιτήρια παρότι πολεμήθηκε ιδιαίτερα από τις κριτικές αναφορικά με το αν ο τραγουδιστής ήταν κατάλληλος ή ικανός για τον ρόλο.

«Ελπίζαμε να πάει καλά η ταινία, δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε αυτό που συμβαίνει. Έχει πάρα πολύ καιρό να συμβεί στις αίθουσες σε ελληνική ταινία. Ελπίζαμε κι ευχόμασταν ότι θα ενδιέφερε τον κόσμο και να ήταν μια καλή αφορμή να γνωρίσουν τον Στέλιο Καζαντζίδη και οι νεότερες γενιές, κάτι το οποίο πιστεύω συμβαίνει, και πιστεύω ότι σε μεγάλο μέρος οφείλεται στον Χρήστο Μάστορα, που είναι πολύ αγαπητός. Οι μισοί πάνε στις αίθουσες για να δουν τον Μάστορα και οι άλλοι μισοί τον Καζαντζίδη. Στο τέλος φεύγουν όλοι τραγουδώντας Καζαντζίδη. Αυτό για μας είναι κέρδος!» είπε αρχικά.

«Ο Στέλιος Καζαντζίδης εκπροσωπεί μεγάλο μέρος του ελληνισμού, και πολλές ομάδες ελληνισμού, τους Πόντιους, τους ξενιτεμένους, τους νοσταλγούς του τότε», συμπλήρωσε.

Για τις εισπράξεις και τα εισιτήρια, αλλά και τη φημολογούμενη αμοιβή του Χρήστου Μάστορα, η Κατερίνα Μπέη έδειξε την απορία της διερωτώμενη: «Δεν το καταλαβαίνω καν αυτό και απορώ πού μπορεί να το βρήκε κάποιος αυτό. Δεν το γνωρίζουμε εμείς και το ξέρουν τα sites; Την αμοιβή και αυτά τα γνωρίζει ο παραγωγός και ο λογιστής της εταιρείας. Εκτός αν το είπε ο ίδιος ο Χρήστος που μου φαίνεται πολύ τραβηγμένο. Δεν είναι λίγο περίεργο να μιλάμε για νούμερα και λεφτά τώρα που ξαναμπαίνει ο κόσμος στις αίθουσες; Ας μην κεφαλαιοποιούμε μία προσπάθεια που ο κόσμος έχει αγκαλιάσει και στηρίζει τους κινηματογράφους που παίρνουν κρίση. Έχουμε μάθει να μιλάμε με κλισέ».

«Δεν χρεώνομαι μόνη μου την επιτυχία της ταινίας. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν εργαστεί γι΄αυτό. Η εταιρεία παραγωγής μας επέλεξε και εμείς στηρίζουμε ο ένας τον άλλον», κατέληξε η κυρία Μπέη.





