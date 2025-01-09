Ο ακήρυχτος «Πόλεμος της Τσιπούρας» στο Prime Time του ΣΚΑΪ, τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου στις 21.00, με τον Γιάννη Σουλιώτη.

Ο Γιάννης Σουλιώτης και η ομάδα του Prime Time ταξίδεψαν σε Κάλυμνο και Σάμο και πέρασαν 24 ώρες σε μια ελληνική μηχανότρατα. Κατέγραψαν τη δύσκολη καθημερινότητα των ψαράδων στη θάλασσα, την πειρατική αλιεία των Τούρκων στο Ανατολικό Αιγαίο και την αγωνία των ακριτών για τα αποθέματα ψαριών που διαρκώς μειώνονται εξαιτίας της υπεραλίευσης και της κλιματικής αλλαγής.

Οι παραβιάσεις των ελληνικών χωρικών υδάτων στο Ανατολικό Αιγαίο από τα τουρκικά αλιευτικά, η καταπάτηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία των αποθεμάτων ψαριού και η έντονη αντιπαράθεση Ελλήνων και Τούρκων ψαράδων που ονομάστηκε ο «πόλεμος της τσιπούρας».

