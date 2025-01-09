SAG Awards 2025: Wicked και Shōgun κυριαρχούν στις υποψηφιότητες

Οι ταινίες Wicked, A Complete Unknown, Emilia Pérez και Conclave και οι σειρές Shōgun, The Bear και Bridgerton έχουν τις περισσότερες υποψηφιότητες για τα βραβεία του Σωματείου Ηθοποιών Αμερικής (Screen Actors Guild Awards), τα οποία θα απονεμηθούν τον Φεβρουάριο.
Οι ηθοποιοί Τζόι Κινγκ και Κούπερ Κοχ έπρεπε αρχικά να ανακοινώσουν τις υποψηφιότητες σε εκδήλωση, η οποία ακυρώθηκε λόγω των φονικών πυρκαγιών στο Λος Άντζελες.
Η πλήρης λίστα των υποψήφιων ανακοινώθηκε σε δελτίο Τύπου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Σωματείου Ηθοποιών Αμερικής.
Η ταινία «Wicked», μεταφορά του σε μιούζικαλ του μυθιστορήματος του Γκρέγκορι Μαγκουάιρ προηγείται στις υποψηφιότητες στην κατηγορία του κινηματογράφου, συγκέντρωσε συνολικά πέντε.
Η βιογραφική ταινία για τον Μπομπ Ντίλαν «A Complete Unknown» είναι υποψήφια σε τέσσερις κατηγορίες και το μιούζικαλ «Emilia Pérez» σε τρεις.
Η σειρά Shōgun, ιστορικό δράμα εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Τζέιμς Κλάβελ, είναι η τηλεοπτική σειρά με τις περισσότερες υποψηφιότητες, συνολικά πέντε.
Οι πρωταγωνίστριες και ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Wicked» Σίνθια Ερίβο, Αριάνα Γκράντε και Τζόναθαν Μπέιλι είναι υποψήφιοι στις κατηγορίες Γυναικείου Πρωταγωνιστικού Ρόλου, Β ' Γυναικείου Ρόλου και Β' Ανδρικού Ρόλου.
Για την ερμηνεία της στη σειρά «Shōgun» η Άννα Σαουάι είναι υποψήφια για το βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά και οι συμπρωταγωνιστές της Χιρογιούκι Σανάντα και Ταντανόμπου Ασάνο διεκδικούν το βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Σειρά.
Η τελετή απονομής των SAG Awards 2025 θα πραγματοποιηθεί στις 23 Φεβρουαρίου στο Shrine Auditorium & Expo Hall στο Λος Άντζελες.
Αναλυτικά οι υποψηφιότητες για τα SAG Awards 2025:
Κινηματογράφος
Καλύτερη Ερμηνεία Καστ σε Ταινία
A Complete Unknown
Anora
Conclave
Emilia Pérez
Wicked
Εξαίρετη Ερμηνεία από Άνδρα Ηθοποιό σε Πρωταγωνιστικό Ρόλο
Έιντριεν Μπρόντι – The Brutalist
Τιμοτέ Σαλαμέ – A Complete Unknown
Ντάνιελ Γκρεγκ – Queer
Κόλμαν Ντομίνγκο – Sing Sing
Ραλφ Φάινς – Conclave
Εξαίρετη Ερμηνεία από Γυναίκα Ηθοποιό σε Πρωταγωνιστικό Ρόλο
Πάμελα Άντερσον – The Last Showgirl
Σίνθια Ερίβο – Wicked
Κάρλα Σοφία Γκασκόν – Emilia Pérez
Μίκι Μάντισον – Anora
Ντέμι Μουρ – The Substance
Εξαίρετη Ερμηνεία από Άνδρα Ηθοποιό σε Β' Ρόλο
Τζόναθαν Μπέιλι – Wicked
Γιούρα Μπορίσοβ – Anora
Κίραν Κάλκιν – A Real Pain
Έντουαρντ Νόρτον – A Complete Unknown
Τζέρεμι Στρονγκ – The Apprentice
Εξαίρετη Ερμηνεία από Γυναίκα Ηθοποιό σε Β' Ρόλο
Μόνικο Μπαρμπάρο – A Complete Unknown
Τζέιμι Λι Κέρτις – The Last Showgirl
Ντανιέλ Ντεντγουάιλερ – The Piano Lesson
Αριάνα Γκράντε – Wicked
Ζόε Σαλντάνα – Emilia Pérez
Κασκαντέρ σε Ταινία
Deadpool & Wolverine
Dune: Part Two
The Fall Guy
Gladiator II
Wicked
Τηλεόραση
Καλύτερη Ερμηνεία Καστ σε Δραματική Σειρά
Bridgerton
The Day of the Jackal
The Diplomat
Shōgun
Slow Horses
Καλύτερη Ερμηνεία Καστ σε Κωμική Σειρά
Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Only Murders in the Building
Shrinking
Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά
Ταντανόμπου Ασάνο – Shōgun
Τζεφ Μπρίτζες – The Old Man
Γκάρι Όλντμαν – Slow Horses
Έντι Ρέντμεϊν – The Day of the Jackal
Χιρογιούκι Σαντάνα – Shōgun
Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά
Κάθι Μπέιτς – Matlock
Νίκολα Κόκλαν – Bridgerton
Άλισον Τζέινι – The Diplomat
Κέρι Ράσελ – The Diplomat
Άννα Σαουάι – Shōgun
Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά
Κρίστεν Μπελ – Nobody Wants This
Κουίντα Μπράνσον – Abbott Elementary
Λίζα Κολόν-Ζάγιας – The Bear
Άγιο Εντεμπίρι – The Bear
Τζιν Σμαρτ – Hacks
Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά
Άνταμ Μπρόντι – Nobody Wants This
Τεντ Ντάνσον – A Man on the Inside
Χάρισον Φορντ – Shrinking
Μάρτιν Σορτ – Only Murders in the Building
Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ – The Bear
Γυναικείος Ρόλος σε Τηλεταινία/Μίνι Σειρά
Κάθι Μπέιτς – The Great Lillian Hall
Κέιτ Μπλάνσετ – Disclaimer
Τζόντι Φόστερ – True Detective: Night Country
Λίλι Γκλάντστόουν – Under the Bridge
Τζέσικα Γκάνινγκ – Baby Reindeer
Κριστίν Μιλιότι – The Penguin
Ανδρικός Ρόλος σε Τηλεταινία/Μίνι Σειρά
Χαβιέ Μπαρδέμ – Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
Κόλιν Φάρελ – The Penguin
Ρίτσαρντ Γκαντ – Baby Reindeer
Κέβιν Κλάιν – Disclaimer
Άντριου Σκοτ – Ripley
Κασκαντέρ σε Τηλεοπτική Σειρά
The Boys
Fallout
House of the Dragon
The Penguin
Shōgun
