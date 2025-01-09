SAG Awards 2025: Wicked και Shōgun κυριαρχούν στις υποψηφιότητες

Οι ταινίες Wicked, A Complete Unknown, Emilia Pérez και Conclave και οι σειρές Shōgun, The Bear και Bridgerton έχουν τις περισσότερες υποψηφιότητες για τα βραβεία του Σωματείου Ηθοποιών Αμερικής (Screen Actors Guild Awards), τα οποία θα απονεμηθούν τον Φεβρουάριο.

Οι ηθοποιοί Τζόι Κινγκ και Κούπερ Κοχ έπρεπε αρχικά να ανακοινώσουν τις υποψηφιότητες σε εκδήλωση, η οποία ακυρώθηκε λόγω των φονικών πυρκαγιών στο Λος Άντζελες.

Η πλήρης λίστα των υποψήφιων ανακοινώθηκε σε δελτίο Τύπου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Σωματείου Ηθοποιών Αμερικής.

Η ταινία «Wicked», μεταφορά του σε μιούζικαλ του μυθιστορήματος του Γκρέγκορι Μαγκουάιρ προηγείται στις υποψηφιότητες στην κατηγορία του κινηματογράφου, συγκέντρωσε συνολικά πέντε.

Η βιογραφική ταινία για τον Μπομπ Ντίλαν «A Complete Unknown» είναι υποψήφια σε τέσσερις κατηγορίες και το μιούζικαλ «Emilia Pérez» σε τρεις.

Η σειρά Shōgun, ιστορικό δράμα εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Τζέιμς Κλάβελ, είναι η τηλεοπτική σειρά με τις περισσότερες υποψηφιότητες, συνολικά πέντε.

Οι πρωταγωνίστριες και ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Wicked» Σίνθια Ερίβο, Αριάνα Γκράντε και Τζόναθαν Μπέιλι είναι υποψήφιοι στις κατηγορίες Γυναικείου Πρωταγωνιστικού Ρόλου, Β ' Γυναικείου Ρόλου και Β' Ανδρικού Ρόλου.

Για την ερμηνεία της στη σειρά «Shōgun» η Άννα Σαουάι είναι υποψήφια για το βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά και οι συμπρωταγωνιστές της Χιρογιούκι Σανάντα και Ταντανόμπου Ασάνο διεκδικούν το βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Σειρά.

Η τελετή απονομής των SAG Awards 2025 θα πραγματοποιηθεί στις 23 Φεβρουαρίου στο Shrine Auditorium & Expo Hall στο Λος Άντζελες.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες για τα SAG Awards 2025:

Κινηματογράφος

Καλύτερη Ερμηνεία Καστ σε Ταινία

A Complete Unknown

Anora

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

Εξαίρετη Ερμηνεία από Άνδρα Ηθοποιό σε Πρωταγωνιστικό Ρόλο

Έιντριεν Μπρόντι – The Brutalist

Τιμοτέ Σαλαμέ – A Complete Unknown

Ντάνιελ Γκρεγκ – Queer

Κόλμαν Ντομίνγκο – Sing Sing

Ραλφ Φάινς – Conclave

Εξαίρετη Ερμηνεία από Γυναίκα Ηθοποιό σε Πρωταγωνιστικό Ρόλο

Πάμελα Άντερσον – The Last Showgirl

Σίνθια Ερίβο – Wicked

Κάρλα Σοφία Γκασκόν – Emilia Pérez

Μίκι Μάντισον – Anora

Ντέμι Μουρ – The Substance

Εξαίρετη Ερμηνεία από Άνδρα Ηθοποιό σε Β' Ρόλο

Τζόναθαν Μπέιλι – Wicked

Γιούρα Μπορίσοβ – Anora

Κίραν Κάλκιν – A Real Pain

Έντουαρντ Νόρτον – A Complete Unknown

Τζέρεμι Στρονγκ – The Apprentice

Εξαίρετη Ερμηνεία από Γυναίκα Ηθοποιό σε Β' Ρόλο

Μόνικο Μπαρμπάρο – A Complete Unknown

Τζέιμι Λι Κέρτις – The Last Showgirl

Ντανιέλ Ντεντγουάιλερ – The Piano Lesson

Αριάνα Γκράντε – Wicked

Ζόε Σαλντάνα – Emilia Pérez

Κασκαντέρ σε Ταινία

Deadpool & Wolverine

Dune: Part Two

The Fall Guy

Gladiator II

Wicked

Τηλεόραση

Καλύτερη Ερμηνεία Καστ σε Δραματική Σειρά

Bridgerton

The Day of the Jackal

The Diplomat

Shōgun

Slow Horses

Καλύτερη Ερμηνεία Καστ σε Κωμική Σειρά

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building

Shrinking

Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Ταντανόμπου Ασάνο – Shōgun

Τζεφ Μπρίτζες – The Old Man

Γκάρι Όλντμαν – Slow Horses

Έντι Ρέντμεϊν – The Day of the Jackal

Χιρογιούκι Σαντάνα – Shōgun

Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Κάθι Μπέιτς – Matlock

Νίκολα Κόκλαν – Bridgerton

Άλισον Τζέινι – The Diplomat

Κέρι Ράσελ – The Diplomat

Άννα Σαουάι – Shōgun

Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Κρίστεν Μπελ – Nobody Wants This

Κουίντα Μπράνσον – Abbott Elementary

Λίζα Κολόν-Ζάγιας – The Bear

Άγιο Εντεμπίρι – The Bear

Τζιν Σμαρτ – Hacks

Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Άνταμ Μπρόντι – Nobody Wants This

Τεντ Ντάνσον – A Man on the Inside

Χάρισον Φορντ – Shrinking

Μάρτιν Σορτ – Only Murders in the Building

Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ – The Bear

Γυναικείος Ρόλος σε Τηλεταινία/Μίνι Σειρά

Κάθι Μπέιτς – The Great Lillian Hall

Κέιτ Μπλάνσετ – Disclaimer

Τζόντι Φόστερ – True Detective: Night Country

Λίλι Γκλάντστόουν – Under the Bridge

Τζέσικα Γκάνινγκ – Baby Reindeer

Κριστίν Μιλιότι – The Penguin

Ανδρικός Ρόλος σε Τηλεταινία/Μίνι Σειρά

Χαβιέ Μπαρδέμ – Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Κόλιν Φάρελ – The Penguin

Ρίτσαρντ Γκαντ – Baby Reindeer

Κέβιν Κλάιν – Disclaimer

Άντριου Σκοτ – Ripley

Κασκαντέρ σε Τηλεοπτική Σειρά

The Boys

Fallout

House of the Dragon

The Penguin

Shōgun

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

