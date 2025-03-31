Σταματίνα Τσιμτσιλή: Όσα είπε και έγραψε για τη συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Στην Κωνσταντινούπολη -μετά το Κάιρο- βρέθηκε το Σαββατοκύριακο η Σταματίνα Τσιμτσιλή μαζί με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό.

Το ζεύγος έγινε δεκτό από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και όπως έγραψε η παρουσιάστρια κοινώνησαν στη Λειτουργία που έγινε χοροστατούντος του ιδίου.

«Νιώθω ευλογημένη και συγκινημένη που συναντήσαμε τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ Βαρθολομαίο στο Φανάρι της Κωνσταντινούπολης.

Σε μια Τουρκία που δοκιμάζεται βρήκαμε αγαλλίαση στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου. Λειτουργηθήκαμε, κοινωνήσαμε και μετά είχαμε την χαρά να συζητήσουμε με αυτόν τον φωτισμένο Ιεράρχη που αποτελεί μια πυξίδα της Ορθοδοξίας στην Ανατολή και τη Δύση.

Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα» έγραψε ανεβάζοντας και σχετικές φωτογραφίες αλλά και βίντεο από την επίσκεψη.

Μιλώντας στο Happy Day για το ταξίδι αυτό, η Σταματίνα Τσιμτσιλή είπε:

«Είχα την τιμή και τη χαρά μαζί με τον Θέμη να συναντηθώ με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Θέλω να πω ότι αυτός ο ιεράρχης είναι ένας πολύ φωτισμένος άνθρωπος και χάρηκα πάρα πολύ που είδα πάρα πολλά σχολεία στο πλαίσιο εκδρομής να βρίσκονται εκεί. Μάλιστα συναντήθηκε με τα παιδιά. Είναι πολύ επικοινωνιακός πέρα από την αγιοσύνη, μου έκανε πολύ θετική εντύπωση».

Μάλιστα ο Δήμος Βερύκιος την τρόλαρε για το σεμνό ντύσιμό της. «Ε πώς θα πήγαινα στο Φανάρι;» του είπε.

Αναφερόμενη στις διαδηλώσεις που γίνονται κατά του Ερντογάν, θέλησε να καθησυχάσει τους γονείς που τα παιδιά τους έχουν πάει εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη:

«Με ρώταγε η μαμά μου για τα επεισόδια. Είναι τόσο μεγάλη αυτή η πόλη που δεν αντιλαμβάνεσαι τα επεισόδια. Το λέω να μην ανησυχούν οι γονείς. Διαπίστωσα ότι οι Τούρκοι ακόμα και οι υπερασπιστές του Ερντογάν είναι πολύ σκεπτικοί για το μέλλον της χώρας. Πιάσαμε κουβέντα με ανθρώπους που λένε ότι "δεν ξέρουμε πού θα μας βγάλει αυτός ο απόλυτος τρόπος διακυβέρνησης"».

Στην έναρξη της εκπομπής της μάλιστα θέλησε να γλυκάνει τους συνεργάτες της λέγοντας ότι τους έφερε μπακλαβαδάκια από την Πόλη.

