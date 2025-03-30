Επικό remake της θρυλικής σκηνής της Matilda με την τούρτα και τον Brucy αγνώριστο!

Ένα μοναδικό happening οργανώθηκε στο reunion των ηθοποιών της θρυλικής ταινίας Matilda που κυκλοφόρησε το 1996 και που πρόσφατα έγινε remake ενώ το ομώνυμο musical παίζεται χρόνια τόσο στο Λονδίνο, όσο και στη Νέα Υόρκη.

Διαβάστε ακόμα : Όταν η Ζουμπουλία έκανε τη... Ζουμπουλία! Το βίντεο στο ΤikTok με τα 1,2 εκατ. views

Σε αυτό η «σατανική» Miss Trunchbull που ερμήνευσε μοναδικά η Pam Ferris τιμωρεί τον γλυκό φίλο της Matilda, Bruce ( Jimmy Karz) που υποψιάζεται ότι της έφαγε το γλυκό της υποχρεώνοντάς τον να φάει μια γιγάντια σοκολατένια τούρτα.

Επική σκηνή… Και αυτήν ακριβώς τη σκηνή αναβίωσαν με μοναδικό τρόπο οι δύο πρωταγωνιστές της. Και κάπου εδώ οφείλουμε να πούμε πως αν δεν το έγραφαν ποιος είναι δεν θα αναγνωρίζαμε ποτέ τον άλλοτε πιτσιρικά πρωταγωνιστή της ταινίας. Τον τότε αφρατούλη Brucy… Και είμαστε απόλυτα σίγουρες πως ούτε κι εσείς θα τον αναγνωρίζατε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.