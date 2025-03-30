«Η Ελλάδα ψηφίζει»: Το αγαπημένο παιχνίδι των τηλεθεατών γίνεται ακόμα πιο διαδραστικό!

Στο «Η Ελλάδα ψηφίζει» πρωταγωνιστές είναι οι τηλεθεατές! Το τηλεοπτικό κοινό για ακόμα ένα Σάββατο βράδυ έδειξε την προτίμησή του στο μοναδικό τηλεπαιχνίδι- σόου της ελληνικής τηλεόρασης, διατηρώντας το στην πρώτη θέση της τηλεθέασης με ποσοστό 11,7% στο γενικό σύνολο του κοινού. 1.643.321 τηλεθεατές συντονίστηκαν έστω για 1΄ενώ η ψήφος των χρηστών της εφαρμογής ήταν εκείνη που καθόρισε την εξέλιξη.

Από αυτό το επεισόδιο, οι επιλογές των τηλεθεατών αυξήθηκαν, αφού πλέον όσοι το επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν ακόμα πιο ενεργά και να δίνουν επιπλέον βοήθεια στις ομάδες που διαγωνίζονται!

Σε μία διαφορετική έναρξη, ο 4χρονος Γιώργος έδωσε το σήμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι «Η Ελλάδα ψηφίζει!» και στο πλατό πήραν θέση οι δύο ομάδες, η Φαμίλια και οι Αλλεργικοί.

Από την αρχή φάνηκε η δυναμική παρουσία της επικαιρότητας στις ερωτήσεις, ενώ σε μία από τις δημοφιλέστερες ερωτήσεις των τηλεθεατών μία γευστική έκπληξη περίμενε τους παρουσιαστές.

Τα γεμιστά τρώγονται με κιμά ή ορφανά ήταν η ερώτηση και ο Χρήστος Κούτρας με τον Γιάννη Ντσούνο κλήθηκαν να δοκιμάσουν για να γνωμοδοτήσουν! Το 67% αποφάσισε πως τα ορφανά είναι καλύτερα και άνοιξε η όρεξη για τη συνέχεια!

Ο δεύτερος γύρος επεφύλασσε μία ερώτηση εμπνευσμένη μία καινούργια τηλεοπτική σειρά η οποία έχει προβληματίσει την κοινωνία. Λένε ότι το παιδί σου διέπραξε έγκλημα. Τι σκέφτεσαι; Ένας στους δύο που απάντησαν, υποστήριξαν πως θα έκαναν τα πάντα για να γλυτώσει (48%). Το 32% δήλωσε πως θα έπρεπε να τιμωρηθεί ενώ το 20% πως δεν φταίει.

Το τηλεοπτικό κοινό επέλεξε και ποιον Έλληνα ηθοποιό θα ήθελε να δει στο ρόλο του Οδυσσέα με το 34% να επιλέγει τον Νίκο Κουρή, το 31% τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη, το 23% τον Γιάννη Κουκουράκη και το 12% τον Πάνο Βλάχο.

Στον τελευταίο γύρο προκρίθηκαν οι Αλλεργικοί οι οποίοι κλήθηκαν να επιλέξουν τι αναζητούν οι Έλληνες στο ίντερνετ. Η ομάδα όπως αποδείχθηκε αποφάσισε σωστά, καθώς σταμάτησε την κατάλληλη στιγμή κερδίζοντας το ποσό των 4225 ευρώ! Πρώτη αναζήτηση ήταν οι συνταγές μαγειρικής με ποσοστό 38%.

Στο «Η Ελλάδα ψηφίζει» το τηλεοπτικό κοινό πρωταγωνιστεί, ψηφίζει και κερδίζει.

Εάν θέλεις να συμμετέχεις κι εσύ μπορείς να κατεβάσεις την ειδική εφαρμογή μέσω του ielladapsifizei.gr, διεκδικώντας πλούσια δώρα από το σπίτι αλλά και να προσφέρεις τη βοήθειά σου στις δύο ομάδες δηλώνοντας διαθεσιμότητα στο info@ielladapsifizei.gr !

Περισσότερες δυνατότητες συμμετοχής + μεγαλύτερη διάδραση = ακόμα πιο απολαυστικό παιχνίδι!

