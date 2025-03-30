Σάκης Ρουβάς: Το σκι σε άλλο level - Κατάβαση ολόκληρης πίστας τραγουδώντας!

Πίστα η μία, πίστα και η άλλη κι αφού σαρώνει στη μια γιατί όχι και στην άλλη. Ο Σάκης Ρουβάς εξάλλου δεν είναι ο τυπικός 50άρης. Γυμνάζεται καθημερινά, προσέχει τη διατροφή του και είναι απόλυτα fit. Όσοι τον έχουν δει σε live του ξέρουν καλά πως αυτό που κάνει στη σκηνή δεν βγαίνει διαφορετικά.

Και αγαπάει πολλά σπορ. Ένα από αυτά είναι και το σκι και είναι δεινός σκιέρ, αφού τον είδαμε να κάνει κατάβαση, χωρίς μπατόν, με χαρακτηριστική άνεση. Τόση που καθ' όλη τη διάρκεια τραγουδούσε κιόλας το νέο του τραγούδι "Κόντρα Πάω" και παράλληλα έλεγχε και την κάμερα που τραβούσε τον εαυτό του σε όλη τη διαδρομή.

Multitasking ο Σάκης και απόλυτα πετυχημένος σε όλα!

