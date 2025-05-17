Σον Πεν: Η Τζένιφερ Λόρενς είναι πιθανώς «η τελευταία σταρ του κινηματογράφου»

Ο Σον Πεν δήλωσε ότι η Τζένιφερ Λόρενς είναι «πιθανώς η τελευταία σταρ του κινηματογράφου» που μπορεί να φέρει κόσμο στις κινηματογραφικές αίθουσες μόνο με το όνομά της.

Ο Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης έκανε τη δήλωση αναφερόμενος στην κινηματογραφική βιομηχανία σε podcast με τον Λούι Θερού όταν ρωτήθηκε αν ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο ήταν ακόμα ένας κερδοφόρος σταρ.

Ο Πεν συμφώνησε και είπε ότι «ο κατασκευαστής αστέρων του κινηματογράφου τελείωσε περίπου την εποχή της Τζένιφερ Λόρενς ή κάπου εκεί». «Είναι πιθανώς η τελευταία σταρ του κινηματογράφου» υποστήριξε.

Η Λόρενς έκανε το ντεμπούτο της στο Χόλιγουντ το 2008, αλλά ο πρωτοποριακός της ρόλος ήταν δύο χρόνια αργότερα στην ταινία «Winter’s Bone», η οποία χάρισε στην ηθοποιό την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Στη συνέχεια, υποδύθηκε τη Μίστικ στην ταινία «X-Men: First Class», επαναλαμβάνοντας τον ρόλο της σε τρεις συνέχειες και επιλέχθηκε για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην κινηματογραφική σειρά «Hunger Games».

Το 2012, πρωταγωνίστησε μαζί με τον Μπράντλεϊ Κούπερ στην ταινία «Silver Linings Playbook» και κέρδισε το πρώτο της Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου.

Μιλώντας για τη νεότερη γενιά ηθοποιών, ο Θερού ρώτησε τον Πεν ποιον θα «θεωρούσε συνάδελφό του». Ο Πεν απάντησε: «Βλέπω ερμηνείες από μερικούς νέους ηθοποιούς και αισθάνομαι ότι πρέπει να τα παρατήσω και να γίνω λογιστής, είναι τόσο καλοί».

Ο Σον Πεν είπε ότι δεν έχει δει ταινία με τον Τίμοθι Σαλαμέ όταν ο Θερού ρώτησε αν ο πρωταγωνιστής του Dune είναι ο Γουόρεν Μπίτι αυτής της γενιάς.

Ένας ηθοποιός, τον οποίο ο Πεν θεωρεί γνήσιο σταρ είναι ο Τομ Κρουζ. «Είναι ένας άνθρωπος που επιδιώκει την αριστεία σε πολύ υψηλό επίπεδο. Πρόκειται για έναν πολύ καλό ηθοποιό που είναι επίσης ένας εξαιρετικά αφοσιωμένος αριστοτέχνης» είπε ο Πεν.

