Η παρορμητική πράξη του Δημήτρη Μπίτζιου να αυτοπροταθεί και να υποδείξει συγκάτοικό του ως υποψήφιο για αποχώρηση, είχε συνέπειες. Με ποιους συγκάτοικους θα αναμετρηθεί για την παραμονή του στο σπίτι;

Η ψηφοφορία πάντα προκαλεί αναστάτωση στο σπίτι, πόσω μάλλον όταν υπάρχει ένας επιπλέον παράγοντας που μπορεί να κάνει την ανατροπή.

Ο Γιάννης Λορένζο Κύρτσης, ως αρχηγός του σπιτιού, θα έχει στα χέρια του ένα ξεχωριστό πλεονέκτημα, το οποίο θα μάθει απόψε.

Ο αρχηγός, αυτή την εβδομάδα, έχει τη δύναμη να σώσει έναν υποψήφιο! Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πάρει μία μεγάλη απόφαση, να χρησιμοποιήσει το πλεονέκτημα ή να το κάψει… Καθώς κανένας δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τον αριθμό των ψήφων, σώζοντας έναν υποψήφιο, ρισκάρει να αναδειχθούν υποψήφια άτομα με τα οποία είναι πολύ κοντά.

Η λίστα με τα ψώνια καταλήγει να είναι ένας μεγάλος πονοκέφαλος για τον Γιάννη που θέλει να τους ευχαριστήσει όλους. Η κόντρα ανάμεσα στη Διονυσία Κούκιου και την Φένια Νικολαΐδη παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις. Η ένταση συνεχίζεται και όταν στη συζήτηση μπαίνει και η Ζωή Ασουμανάκη.

Ποιες άλυτες διαφορές έχουν οι δύο γυναίκες μεταξύ τους;

Πηγή: skai.gr

