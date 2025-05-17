Απόψε ο μεγάλος τελικός της Eurovision - Σε ποια θέση εμφανίζεται η Κλαυδία με την «Αστερομάτα»

Φτάνει η ώρα του μεγάλου τελικού της Eurovision, που θα διεξαχθεί απόψε στις 22:00 στη Βασιλεία της Ελβετίας, με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ1 και σε σχολιασμό Μαρίας Κοζάκου και Γιώργου Καπουτζίδη.

Συνολικά 26 χώρες θα ανέβουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν την πρώτη θέση. Πρόκειται για τις 10 που προκρίθηκαν από τον Α' Ημιτελικό (η Κύπρος αποκλείστηκε), τις 10 που προκρίθηκαν από τον Β' Ημιτελικό - ανάμεσά τους και η Ελλάδα - τις Big Five (Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία και Ιταλία) και τη διοργανώτρια χώρα (Ελβετία).

Η Κλαυδία με την «Αστερομάτα» θα εμφανιστεί 17η στη σκηνή στην αρένα St. Jakobshalle.

Την αυλαία θα ανοίξει η Νορβηγία, ενώ το διαγωνιστικό κομμάτι θα κλείσει η Αλβανία.

Η σειρά εμφάνισης στον τελικό της Eurovision 2025

Νορβηγία: Kyle Alessandro - «Lighter» Λουξεμβούργο: Laura Thorn - «La Poupée Monte Le Son» Εσθονία: Tommy Cash - «Espresso Macchiato» Ισραήλ: Yuval Raphael - «New Day Will Rise» Λιθουανία: Katarsis - «Tavo Akys» Ισπανία: Melody - «Esa Diva» Ουκρανία: Ziferblat - «Bird of Pray» Ηνωμένο Βασίλειο: Remember Monday - «What The Hell Just Happened?» Αυστρία: JJ - «Wasted Love» Ισλανδία: Væb - «Róa» Λετονία: Tautumeitas - «Bur Man Laimi» Ολλανδία: Claude - «C’est La Vie» Φινλανδία: Erika Vikman - «Ich Komme» Ιταλία: Lucio Corsi - «Volevo Essere Un Duro» Πολωνία: Justyna Steczkowska - «Gaja» Γερμανία: Abor & Tynna - «Baller» Ελλάδα: Klavdia - «Αστερομάτα» Αρμενία: Parg - «Survivor» Ελβετία: Zoë Më - «Voyage» Μάλτα: Miriana Conte - «Serving» Πορτογαλία: Napa - «Deslocado» Δανία: Sissal - «Hallucination» Σουηδία: KAJ - «Bara Bada Bastu» Γαλλία: Louane - «Maman» Άγιος Μαρίνος: Gabry Ponte - «Tutta L’Italia» Αλβανία: Shkodra Elektronike – «Zjerm»

Πώς ψηφίζουμε

Κάθε χώρα που συμμετέχει στον τελικό λαμβάνει δύο βαθμολογίες, μία από την κριτική επιτροπή και μία από το κοινό σε όλη την Ευρώπη.

Οι θεατές έχουν το μέγιστο όριο 20 ψήφων, που πραγματοποιούνται μέσω τηλεφωνικής κλήσης, SMS ή μέσω της επίσημης εφαρμογής της Eurovision.

Μπορούν να ψηφίσουν όσες διαφορετικές υποψηφιότητες θέλουν, πέρα από τη δική τους χώρα.

Αφού κλείσουν οι γραμμές, κάθε χώρα θα έχει επιλέξει ένα «Top 10» με τα αγαπημένα της τραγούδια. Το πιο δημοφιλές τραγούδι παίρνει 12 βαθμούς, η δεύτερη επιλογή παίρνει 10, και τα υπόλοιπα βαθμολογούνται από το οκτώ έως το ένα.

Οι θεατές από χώρες που δεν συμμετέχουν στην Eurovision ψηφίζουν επίσης με τις επιλογές τους να συγκεντρώνονται σε ένα ενιαίο μπλοκ που είναι γνωστό ως «ψήφος του υπόλοιπου κόσμου».

