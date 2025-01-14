Σοφία Βογιατζάκη για τις κακές επαγγελματικές συμπεριφορές: «Ανέκαθεν έβαζα όρια, όλα εδώ πληρώνονται!»

Στο Πρωινό Σουσού μίλησε η Σοφία Βογιατζάκη για τις κακές επαγγελματικές συμπεριφορές που όμως όπως είπε εν τέλει... τιμωρούνται ενώ όπως εξήγησε η ίδια αποφεύγει τους κακότροπους καθώς εξαρχής βάζει όρια.

Διαβάστε ακόμα : Ράνια Θρασκιά: «Είμαι σε μία φάση κατ' επιλογήν μοναξιάς, δεν είναι προτεραιότητά μου ο έρωτας»

«Ανέκαθεν έβαζα όρια επαγγελματικά γιατί είναι ο χαρακτήρας μου έτσι. Αν εμείς δεν το κάνουμε δεν θα το κάνει κανείς για εμάς. Εάν το συζητήσω και δω παρόμοια συμπεριφορά μετά από το ίδιο άτομο, ε δεν θα το ξανασυζητήσω, απλά θα φύγω. Δεν έχω χάσει καλές δουλειές, αλλά δεν έχω κάνει δουλειά γιατί ήταν ένας άνθρωπος που δεν ήθελα να ξανασυνεργαστώ. Είπα ευχαριστώ για την πρόταση και αρνήθηκα.

Από την άλλη, πιστεύω ότι τα κακώς κείμενα και οι λάθος συμπεριφορές έρχεται ένα μαγικό ραβδάκι που λέγεται νομοτέλεια και τα βάζει στη θέση τους, όλα εδώ πληρώνονται».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.