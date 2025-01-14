O ηθοποιός και σκηνοθέτης, Τάιλερ Πέρι, καταφέρθηκε εναντίον των ασφαλιστικών εταιρειών που ακύρωσαν συμβόλαια για ασφαλιστική κάλυψη από πυρκαγιά σε περιοχές του Λος Άντζελες που κατέκαψαν οι συνεχιζόμενες πυρκαγιές.

Στις πυρκαγιές, που εκδηλώθηκαν αρχικά στην περιοχή Παλισέιντς του Λος Άντζελες στην Καλιφόρνια στις 7 Ιανουαρίου και στη συνέχεια εξαπλώθηκαν, έχασαν τη ζωή τους 25 άνθρωποι και κάηκαν χιλιάδες κατοικίες.

Ο Τάιλερ Πέρι με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασε την οργή του. «Το να βλέπω μια κόρη να χρησιμοποιεί ένα λάστιχο κήπου για να προσπαθήσει να προστατεύσει το σπίτι των 90χρονων γονιών της επειδή ακυρώθηκε η ασφάλισή τους, με στενοχωρεί».

«Βρίσκει κανείς άλλος φρικτό το γεγονός ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να αφαιρούν δισεκατομμύρια δολάρια από τις κοινότητες για χρόνια και στη συνέχεια, ξαφνικά, να τους επιτρέπεται να ακυρώσουν εκατομμύρια συμβόλαια για τους ίδιους τους ανθρώπους χάρη στους οποίους έγιναν πλούσιοι;» τόνισε.

«Οι άνθρωποι που πλήρωναν ασφάλιστρα όλη τους τη ζωή μένουν χωρίς τίποτα λόγω καθαρής απληστίας. Καθώς είμαι στη διαδικασία της προσπάθειας να καταλάβω ποια βήματα να ακολουθήσω για να βοηθήσω όσο περισσότερους μπορώ, προσεύχομαι για όλους».

Η ανάρτηση ήρθε μετά τη δημοσίευση άρθρου στους Los Angeles Times, το οποίο ανέφερε ότι ορισμένες εταιρείες ασφάλισης κατοικιών (συμπεριλαμβανομένης της State Farm General, που είναι η μεγαλύτερη στην Καλιφόρνια) αποφάσισαν να μην ανανεώσουν χιλιάδες συμβόλαια πέρυσι σε ορισμένες από τις γειτονιές που έχουν πληγεί από οι πυρκαγιές. Για άλλους, οι εταιρείες αύξησαν τις τιμές τους, καθιστώντας τις μη προσιτές και αφήνοντας τους κατοίκους χωρίς προστασία.

Στις 30 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί η συναυλία FireAid για τη συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές μία «βραδιά μουσικής και αλληλεγγύης» σύμφωνα με το Billboard στο Intuit Dome στο Λος Άντζελες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

