Σοφία Μαριόλα - Στράτος Τζώρτζογλου: «Περάσαμε μια μικρή μπόρα, όχι κρίση. Την είχαμε υπολογίσει»

Ο Στράτος Τζώρτζογλου και η Σοφία Μαριόλα κάθισαν στον καναπέ της Κατερίνας Καινούργιου και μίλησαν για την κρίση στον γάμο τους και τις φήμες ότι χώρισαν.

«Είμαστε πολύ καλά, πολύ χαρούμενοι. Σίγουρα περάσαμε μια μικρή μπόρα, όχι κρίση, την είχαμε υπολογίσει γιατί ο Στράτος πέρασε αυτό που πέρασε και το είπε μετά, την κατάθλιψη» είπε η Σοφία και συμπλήρωσε: «Μια σχέση πάντα θα κριθεί σε κάποιο σημείο. Εμάς δεν ήταν ακριβώς κρίση αλλά κάτι σαν εσωτερική αρρώστια. Κάθε μέρα ξυπνούσα και έλεγα ότι θα του δώσω και άλλη ενέργεια».

«Υπήρχε πολλή αγάπη αλλά η Σοφία δεν μπορούσε να με βλέπει να μην μπορώ να σηκωθώ από το κρεβάτι. Δεν το έζησε για έναν μήνα αλλά δύο χρόνια. Μετά από δύο χρόνια έσπασαν τα νεύρα της» συμπλήρωσε ο Στράτος και μίλησε για τη γνωριμία τους και τον κεραυνοβόλο έρωτά τους:

«Ήταν αγάπη που με χτύπησε στον πυρήνα της ύπαρξής μου. Πήγα σε ένα γκαλά, η Σοφία ήταν εκεί μοντέλο. Όταν την είδα και ζήτησε να βγάλω φωτογραφίες και το χέρι μου κόλλησε στην πλάτη της και έκαιγε από έρωτα. Αυτό έγινε πριν από 7 χρόνια. Είμαστε 5,5 χρόνια παντρεμένοι».

«Δεν μπορώ να πω ότι μου λείπει κάτι γιατί κάθε μέρα ξυπνάω με ευγνωμοσύνη και χαρά» είπε η Σοφία.

Ο ηθοποιός τόνισε πολλές φορές τη λέξη «αγάπη» για τη σχέση του με τη σύζυγό του και στη γνωριμία της με τον γιο του από τον πρώτο του γάμο. Παράλληλα αποκάλυψε ότι πήρε φάρμακα για να αντιμετωπίσει την κατάθλιψη.

