Άννα Φόνσου: «Λέω την ηλικία μου μόνο όταν πάω στους γιατρούς»

Στο Breakfast@ Star μίλησε η Άννα Φόνσου και αναφέρθηκε στην ηλικία της ενώ εξέφρασε ένα πικρό παράπονο που έχει.

«Δεν σκέπτομαι τον χρόνο αλλιώς δεν θα φορούσα αυτό που φοράω. Μήπως πρέπει να πάω σε κανέναν ψυχίατρο. Αν σκεφτώ πόσο χρονών είμαι μάλλον δεν πρέπει να βγω από το σπίτι μου. Κάνω αυτό που λέει ο Κλιντ Ίστγουντ, καλό είναι το γήρας αρκεί να είσαι απασχολημένος.

Τώρα τελευταία δεν λέω την ηλικία μου μόνο όταν πάω στους γιατρούς. Επειδή στην τηλεόραση έχουν γράψει την ηλικία της αδελφής μου και την αγαπούσα πολύ θέλω να κρατήσω αυτήν, 85 χρονών.

Με πειράζει που υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός. Οι ηλικιωμένοι ηθοποιοί έχουν μείνει στο πλάι.

Πρέπει να υπάρχουν όρια στη σάτιρα. Εμένα με ενοχλεί η κακόγουστη σάτιρα. Σάτιρα έκανε και ο Αριστοφάνης αλλά είχε αισθητική».

«Η Επίδαυρος είναι η αχίλλειος πτέρνα μου. Τελείωσα τη σχολή Ροντήρη, αριστούχος, που είχε γράψει ένα γράμμα ότι είμαι μια νέα τραγωδός. Νόμιζα ότι με αυτή την επιστολή θα ανοίξουν οι πόρτες για μένα στην Επίδαυρο και θα γίνω πρωταγωνίστρια. Δεν με πήρε κανείς. Δεν θέλω να παίξω στην Επίδαυρο. Μην μου κάνει κανείς πρόταση! Δεν μου έχουν κάνει αλλά αν μου κάνουν θα πω όχι!

Αυτό που δεν μου αρέσει είναι οι σκηνοθέτες με τις μοντερνιές», ανέφερε μεταξύ άλλων στη συνέντευξή της η ηθοποιός.

