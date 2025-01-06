Οι κόρες και οι φίλοι της Ντέμι Μουρ (Demi Moore), γιόρτασαν με ξέφρενη χαρά και ενθουσιασμό τη νίκη της στις Χρυσές Σφαίρες 2025.

Σημειώνεται ότι το βραβείο της καλύτερης ηθοποιού σε κωμική ή μουσική ταινία απονεμήθηκε στη σταρ για την ερμηνεία της ως «Elisabeth Sparkle» στην ταινία «Το Ελιξίριο της Νιότης» ("The Substance") της Γαλλίδας σκηνοθέτριας Κοραλί Φαρζά (Coralie Fargeat).

Οι δικοί της άνθρωποι δεν έκρυψαν τη χαρά τους, όπως φάνηκε σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας στο Instagram. Το κλιπ κατέγραψε τη στιγμή της ανακοίνωσης του βραβείου, αποτυπώνοντας τους ενθουσιώδεις πανηγυρισμούς των φίλων της, Αμάντα ντι Καντενέτ (Amanda de Cadenet) και Έρικ Μπούτερμπο (Eric Buterbaugh) και των τριών παιδιών της, Ράμερ, Σκάουτ και Ταλούλα.

«Τα κατάφερες!», έγραψε η Σκάουτ στην ενότητα των σχολίων με την Ράμερ να προσθέτει: «Είμαι τόσο περήφανη για σένα. Σε αγαπώ τόσο πολύ. Το αξίζεις απόλυτα».

Το βίντεο τελειώνει όταν η ηθοποιός ανεβαίνει στη σκηνή και αποκαλύπτει μεταξύ άλλων ότι είναι σε σοκ εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη της.

«Είμαι πραγματικά σοκαρισμένη αυτή τη στιγμή. Κάνω αυτή τη δουλειά εδώ και πολύ καιρό -πάνω από 45 χρόνια- και είναι η πρώτη φορά που κερδίζω κάτι ως ηθοποιός», δήλωσε επί σκηνής. «Νιώθω τόσο ταπεινή και ευγνώμων».

Ανάμεσα στα σχόλια που δέχθηκε στο λογαριασμό της ήταν και αυτό της συζύγου του Μπρους Γουίλις (Bruce Willis), Έμα Χέμινγκ (Emma Heming) η οποία έγραψε: «Ουρλιάζουμε εδώ πέρα!!! Συγχαρητήρια!!!!!».

Η ηθοποιός παρέλαβε το βραβείο της φορώντας ένα φόρεμα-γλυπτό του Giorgio Armani Privé, διακοσμημένο με κρύσταλλα Swarovski. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με εντυπωσιακά σκουλαρίκια Cartier και κομψές γόβες Christian Louboutin.

Σύμφωνα με το ABC News, αυτή ήταν η πρώτη της υποψηφιότητα στην κατηγορία από το 1990, όταν πρωταγωνίστησε στο εμβληματικό «Ghost» και η πρώτη φορά που λαμβάνει το χρυσό αγαλματίδιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

