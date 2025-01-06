Μαριάντα Πιερίδη: «Επηρεάστηκα όχι μόνο ψυχολογικά αλλά και η υγεία μου, έχω αναθεωρήσει πολλά»

Στο Πρωινό μίλησε η Μαριάντα Πιερίδη για τη χρονιά που πέρασε ενώ δεν έκανε... σκόντο στα καλά πράγματα που είπε για τον σύντροφό της, Πάνο Ιωάννου.

«Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά που όμως είχε πολλά καλά και πολλές αναποδιές που ήταν για καλό. Επηρεάστηκα όχι μόνο ψυχολογικά αλλά και η υγεία μου. Ήταν για καλό.

Έχω αναθεωρήσει πολλά πράγματα στις προσωπικές μου σχέσεις. Από την άλλη δεν παύει να είναι προτεραιότητά μου ο γιος μου. Είμαι με έναν άνθρωπο που σέβεται απόλυτα ότι έχω ένα παιδάκι γιατί έχει και εκείνος. Είναι ένας άνθρωπος που παρόλο που είναι πολύ διαφορετικός από εμένα έχει τις ίδιες αρχές. Είναι αξιοπρεπής, αγαπησιάρης και εγώ θέλω πολύ την αγκαλιά και την αγάπη, δεν χρειάζεται να τη ζητήσω, μου τη δίνει απλόχερα. Πολλές φορές δεν χρειάζεται να μιλήσω, καταλαβαινόμαστε με τα μάτια και προχωράμε. Δεν συγκατοικούμε αλλά θα μας τα φέρει η ζωή μόνη της. Είναι ωραίο να είσαι με έναν άνθρωπο που σε αγαπά και σε εκτιμά και στα δύσκολα θα είναι εκεί» είπε για τον Πάνο Ιωάννου.

«Ήθελα να μοιραστώ το διαζύγιό μου. Είχα την ανάγκη να ακούσω και άλλες γυναίκες. Πήρα πολλά μηνύματα, αισθανόμουν ότι δεν είμαι μόνη μου.

Κρατάμε επαγγελματικές σχέσεις με τον πρώην σύζυγό μου, δεν είμαστε παιδάκια.

Υπάρχουν πράγματα που συγχωρούνται και κάποια που δεν συγχωρούνται» ανέφερε για τον πρώην σύζυγό της, Δημήτρη Κατριβέση.

Ευελπιστώ να υπάρξει η τηλεόραση στη ζωή μου γιατί πέρασα πάρα πολύ καλά» είπε τέλος.

