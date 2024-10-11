Σοφία Κουρτίδου- Γιάννης Σεβδικαλής «Ο Γιάννης δεν έζησε από θαύμα… έγινε ο ίδιος ένα θαύμα»

Μια πολύ ιδιαίτερη μέρα ήταν η χθεσινή για τη Σοφία Κουρτίδου και τον Γιάννη Σεβδοκαλή. Ήταν η επέτειος του σοβαρότατου τραυματισμού του από διερχόμενη αμαξοστοιχία που οδήγησε τελικά στον ακρωτηριασμό και των δύο ποδιών του.

12 ολόκληρα χρόνια έχουν περάσει από εκείνη τη μοιραία μέρα που άλλαξε τη ζωή του αλλά όχι τον ίδιον που παραμένει ένας υπέροχος άνθρωπος. κι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος έχοντας δίπλα του πάντα τη γυναίκα της ζωής του Σοφία Κουρτίδου με την οποία παντρεύτηκαν κιόλας το καλοκαίρι που μας πέρασε μετά τη δημόσια πρόταση γάμου στο πλατό του J2US στο οποίο αναδείχτηκαν και νικητές.

«10.10.12. Σαν σήμερα 12 χρόνια πριν ο Γιάννης, μέσα σε μια στιγμή, βρέθηκε να παλεύει για τη ζωή του ανάμεσα στις ράγες και τις ρόδες του τρένου. Χωρίς να φταίει σε τίποτα, όντας πεζός, τον παρέσυρε μία αμαξοστοιχία της οποίας ο οδηγός, όπως αποδείχτηκε, έτρεχε με τη διπλάσια από το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητα.

12 χρόνια μετά αναμένουμε ακόμα να δικαιωθεί από την Ελληνική Δικαιοσύνη. Δικαιώθηκε, όμως, περίτρανα από τη ζωή. Έγινε αξιοθαύμαστος. Δεν έζησε από θαύμα... έγινε ο ίδιος ένα θαύμα.

Αξιοποίησε τη δεύτερη ευκαιρία που του δόθηκε για να ζήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έγινε το φωτεινότερο παράδειγμα για όλους μας.

Όταν γνωριστήκαμε του υποσχέθηκα πως θα γιορτάζουμε κάθε χρόνο αυτή τη μέρα... γιατί δεν είναι η μέρα που έχασε τα πόδια του αλλά η μέρα που έβγαλε φτερά για να πετάει.

Και πετάει τόσο ψηλά που μας κάνει όλους υπερήφανους. Κι εμένα ειδικά, αένεα υπερήφανη, που με επέλεξε για γυναίκα του ο πιο σπουδαίος άνθρωπος που γνώρισα και θα γνωρίσω ποτέ. Χρόνια πολλά αγάπη μου» έγραψε αργά το βράδυ η Σοφία Κουρτίδου συγκλονίζοντας για άλλη μια φορά.

