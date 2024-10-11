Survivor - Νέα πυρά κατά Μιχάλη: «Στην καλύβα έχουμε έναν ασβό...»

Νέα διαμάχη φαίνεται να είναι καθοδόν για την Πράσινη ομάδα και τον Μιχάλη. Ο παίκτης αφού ψηφίστηκε, γκρίνιαξε, αρπάχτηκε και τελικά τα βρήκε με τους συμπαίκτες του, πλέον ξαναμπαίνει στο στόχαστρο, αυτή τη φορά λόγω... μυρωδιάς! Σύμφωνα με τις συμπαίκτριές του, Ekaterina & Αγγελική, ο παίκτης γίνεται αντιληπτός και με κλειστά μάτια λόγω της μυρωδιάς που εκπέμπει.

Η διαβίωση σε συνθήκες Survivor σίγουρα κάνει ορισμένους παίκτες να παραμελούν ορισμένα πράγματα που σίγουρα έξω θα φρόντιζαν. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται λόγος στο παιχνίδι για κάτι τέτοιο. Περσινό και αξέχαστο παράδειγμα ο ένας και μοναδικος Rob.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.