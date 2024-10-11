Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Survivor - Νέα πυρά κατά Μιχάλη: «Στην καλύβα έχουμε έναν ασβό...»

Ο παίκτης αφού ψηφίστηκε, γκρίνιαξε, αρπάχτηκε και τελικά τα βρήκε με τους συμπαίκτες του, πλέον ξαναμπαίνει στο στόχαστρο, αυτή τη φορά λόγω... μυρωδιάς! ​

Survivor

Νέα διαμάχη φαίνεται να είναι καθοδόν για την Πράσινη ομάδα και τον Μιχάλη. Ο παίκτης αφού ψηφίστηκε, γκρίνιαξε, αρπάχτηκε και τελικά τα βρήκε με τους συμπαίκτες του, πλέον ξαναμπαίνει στο στόχαστρο, αυτή τη φορά λόγω... μυρωδιάς! Σύμφωνα με τις συμπαίκτριές του, Ekaterina & Αγγελική, ο παίκτης γίνεται αντιληπτός και με κλειστά μάτια λόγω της μυρωδιάς που εκπέμπει. 

Η διαβίωση σε συνθήκες Survivor σίγουρα κάνει ορισμένους παίκτες να παραμελούν ορισμένα πράγματα που σίγουρα έξω θα φρόντιζαν. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται λόγος στο παιχνίδι για κάτι τέτοιο. Περσινό και αξέχαστο παράδειγμα ο ένας και μοναδικος Rob. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Survivor
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
65 0 Bookmark