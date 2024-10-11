Είναι το πιο χαρούμενο κορίτσι του Tempting Fortune. Η influencer Ειρήνη Καζάκη που βρέθηκε να απαρνιέται τα κομμωτήρια των 500 ευρώ τον μήνα minimum και τις κούρες ομορφιάς για το ατέλειωτο περπάτημα και τις δυσκολίες του Tempting.

Και στο χθεσινό επεισόδιο μας χάρισε κάποιες ανεπανάληπτες στιγμές. Το γλυκό κορίτσι έχει έρθει πολύ κοντά με τον Χρήστο και μάλιστα έχουν τις σκηνές τους δίπλα δίπλα με τα γελάκια τους να αναστατώνουν την κατασκήνωση βραδιάτικα.

Το επόμενο πρωί γελάσαμε εμείς. Όταν ακούσαμε την Ειρήνη μετά από τόσο καιρό παιχνίδι, πεζοπορία και camping να ανακαλύπτει πια πως μπορεί κάποιος να κοιμηθεί μέσα στο sleeping bag και όχι απλά να ξαπλώσει πάνω του!

Αλλά δεν τελείωσε εκεί. Η influencer απήυδησε όταν ο «καλός» της δεν ήξερε τι είναι το αβοκάντο τοστ. «Δεν ήξερε το αβοκάντο τοστ, πόσα να του μάθω πια;» είπε και συνέχισε λέγοντας πως δεν γίνεται να μην ξέρει τι χρώμα έχει η πισίνα… Την ίδια ώρα που Χρήστος δηλώνει πως δεν έχει δει ποτέ να ζητάνε κάτι τέτοιο στα take away.

Κι όσο καλά τα πάει με τον Χρήστο, τόσο στα σχοινιά είναι η σχέση της με τον Gogo με τον οποίον αρπάχτηκαν για τα καλά, όταν εκείνη του ζήτησε να μην της απευθύνει ξανά τον λόγο. Ποιος είδε τον Gogo και δεν τον φοβήθηκε.

«Και εσύ, αν μπορείς, να μην μας κοιτάς! Μην μας κοιτάς! Κάνε εκεί πέρα το θεατράκι σου, κορίτσι μου. όπως ξέρεις και κάνεις στη ζωή σου και μην μιλάς για εμάς. Δεν θα κάθεσαι να μου ρίχνεις εμένα ματιές τέτοιες ύπουλες προς τα πίσω. Δεν είμαι εγώ το γκομενάκι σου εδώ πέρα, ούτε η τροφή σου που τρως από το πάτωμα! Κοίταξε ευθεία την φωτιά σου και μην μας κοιτάς! Κάνε το θεατράκι σου και μην μας κοιτάς, κορίτσι μου! Άιντε» της είπε εκνευρισμένος.

Σε άλλα νέα και σε αυτό το επεισόδιο φυσικά ξοδεύτηκαν χρήματα και το ποσό όσο πάει και κατεβαίνει… Με την Ιωάννα να λυγίζει και να ξεσπάει.

