Στην τεράστια επιτυχία της Εθνικής Ομάδας ποδοσφαίρου που χθες κέρδισε μέσα στο Wembley την Εθνική Αγγλίας για πρώτη φορά στην ιστορία της και τη στάση των συναθλητών του Τζορτζ Μπάλντοκ να αποτίσουν φόρο τιμής στον αδικοχαμένο συμπαίκτη τους με τη φανέλα του στα χέρια και δάκρυα στα μάτια μίλησαν ο Δημήτρης Οικονόμου και ο Άκης Παυλόπουλος στην εκπομπή του ΣΚΑΙ, «Σήμερα».

Οι δύο δημοσιογράφοι φυσικά αναφέρθηκαν και στον εντελώς άστοχο χειρισμό της τραγωδίας αυτής από μερίδα δημοσιογράφων και είχαν και δίκιο.

«Αυτό το παιδί το περιγράφουν όλοι ως τη ψυχή της ομάδας, ως έναν καλό και χαμογελαστό άνθρωπο, πάντοτε εκεί κι επαγγελματικά συνεπή ακόμα και στις δύσκολες στιγμές του και τους τραυματισμούς του. Μιλάμε για ένα σοβαρό άνθρωπο, επαγγελματία, αθλητή» είπε αρχικά ο Άκης Παυλόπουλος για όσα συνέβησαν από χθες.

«Έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο Άκης κι έχει μεγάλη σημασία. Δεν θέλω να σχολιάσω τις συγκεκριμένες χυδαιότητες κι αθλιότητες πραγματικά, που για εμένα δεν έχουν προηγούμενο. Να λέγονται από δημοσιογράφους τέτοιες αθλιότητες. Είδαμε χθες την αντίδραση όλων και των παικτών για αυτήν την αθλιότητα και μέσα στο γήπεδο. Αυτά πρέπει να σταματήσουν κάποια στιγμή κι ίσως και η Ένωσή μας θα πρέπει να βάλει ένα φρένο κάποια στιγμή, να ξυπνά και να είναι πιο κάθετη» τόνισε ο Δημήτρης Οικονόμου.

