Σε όλους μας έχει τύχει να ονειρευτούμε κάποιον - ένα φλερτ, έναν πρώην σύντροφο η έναν τυχαίο συνάδελφο που έχουμε να δούμε πέντε χρόνια – και να ξυπνάμε με ένα περίεργο συναίσθημα και την απορία: γιατί τον είδα στον ύπνο μου;

Σύμφωνα με τους… ειδικούς, ένα όνειρο δεν είναι καθόλου τυχαίο και η ανάλυσή του μπορεί να μας βοηθήσει να μάθουμε περισσότερα για τον εαυτό μας.

«Ενώ οι επιστήμονες και οι λάτρεις της ψυχολογίας τραβούν τα μαλλιά τους γι’ αυτά τα όνειρα εδώ και αιώνες, η κοινή συναίνεση είναι ότι τα όνειρα είναι σαν μηνύματα από τον ασυνείδητο εαυτό σου» λέει η αστρολόγος Ally Lewber, η οποία συμμετείχε στο ριάλιτι σόου Vanderpump Rules.

Από την πλευρά της, η Ivana Naskova, μέντιουμ στην αστρολογική πλατφόρμα Nebula, εξηγεί στο Cosmopolitan ότι συχνά τα όνειρά μας -είτε αφορούν άλλους ανθρώπους είτε όχι- « παρουσιάζουν μαθήματα που πρέπει να μάθουμε, πράγματα από τα οποία πρέπει να θεραπευτούμε ή προκλήσεις που πρέπει να ξεπεράσουμε για να αναπτυχθούμε, να προχωρήσουμε μπροστά και να επεκταθούμε».

Τι σημαίνει λοιπόν αν δεις στον ύπνο σου κάποιον (ακόμα και αν έχετε να τον δείτε χρόνια)

Σε γενικές γραμμές, αν ονειρευτείτε κάποιον, σημαίνει ότι έχει επηρεάσει τη ζωή σας με πολλούς τρόπους. Υπάρχει μια βαθιά σύνδεση μεταξύ σας που ξεπερνά το χρόνο και τη λογική. Ακόμα κι αν δεν είστε πλέον σε επαφή, η «κλωστή» που σας ενώνει. δεν μπορεί απλά να κοπεί. Η σύνδεσή σας είναι δυνατή και θα κρατήσει μια ζωή.

Μήπως σημαίνει ότι και αυτός (αυτή) σας σκέφτεται;

Μπορεί! Όχι μόνο αυτό, αλλά το όνειρο μπορεί να σημαίνει ότι το άτομο που ονειρευτήκατε μπορεί να σας σκέφτεται περισσότερο από ό,τι εσείς και προσπαθεί να συνδεθεί μαζί σας τηλεπαθητικά ή να μοιραστεί ένα μυστικό μαζί σας. Προετοιμαστείτε για μια μεγάλη αποκάλυψη που θα μπορούσαν να σας πουν στο εγγύς μέλλον.

Τι σημαίνει όταν ονειρεύεστε έναν (ή μία) πρώην;

Ειλικρινά, αυτού του είδους τα όνειρα μπορεί να είναι πιο τρομακτικά από το να δείτε φάντασμα. Το να ονειρευόμαστε έναν πρώην μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε το γεγονός ότι μας λείπουν ή μας λείπει η ενέργειά τους σε κάποιο επίπεδο. «Προσωπικά, όταν ονειρεύομαι έναν πρώην, είναι μια διαισθητική προειδοποίηση ότι κάτι καλό ή κακό συμβαίνει στη ζωή τους και με σκέφτονται. Το ίδιο μπορεί να ισχύει και για οποιονδήποτε άλλον» λέει η Ally Lewber.

Τι σημαίνει όταν ονειρεύεστε ένα αγαπημένο σας πρόσωπο που πέθανε;

Όλοι έχουμε δει όνειρα όπως αυτό. Οταν ένας νεκρός αγαπημένος σας έρχεται σε εσάς όταν κοιμάστε, θα μπορούσε να σημαίνει ότι «τα πνεύματα προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί σας στο αστρικό βασίλειο». Θα μπορούσε επίσης να αποκαλύψει συναισθήματα μοναξιάς που νιώθετε μέσα σας. Το άτομο αυτό μπορούσε να καλύψει ένα κενό μέσα σας που κανείς άλλος δεν μπορεί να γεμίσει.

Τι σημαίνει αν ονειρεύεστε κάποιον ξανά και ξανά

Σύμφωνα με τη Lewber , τα επαναλαμβανόμενα όνειρα μας δείχνουν ότι «το συγκεκριμένο πρόσωπο είναι ουσιαστικά ο VIP των ονείρων μας, πάντα στη λίστα των "καλεσμένων". Και τα επαναλαμβανόμενα όνειρα για το ίδιο πρόσωπο μπορεί να σημαίνουν ότι το υποσυνείδητό μας έχει κολλήσει στο repeat, προσπαθώντας να μας κάνει να δώσουμε προσοχή σε κάτι».

«Υπάρχει κάποιο θέμα που παραμένει; Ένα μη αναγνωρισμένο συναίσθημα; Ή μήπως αυτό το άτομο αντανακλά ένα κομμάτι του εαυτού μας;» πρέπει να αναρωτηθούμε. «Εγώ τείνω να επιλέγω το δεύτερο. Προσωπικά, πιστεύω ότι όταν σκεφτόμαστε κάποιον αγγίζουμε την ενέργειά του, η οποία μπορεί κατά ειρωνικό τρόπο να μας προσφέρει κάποια προσωπικά μαθήματα» λέει η αστρολόγος.

Τι σημαίνει όταν ονειρεύεστε ότι κάνετε σεξ με κάποιον γνωστό

Παραδόξως, τα σεξουαλικά όνειρα δεν αφορούν τη σωματική πράξη της σεξουαλικής δραστηριότητας. Συνήθως αντιπροσωπεύουν μια κατάσταση ή μια σχέση στην οποία νιώθετε εκτός ελέγχου. Το σεξ είναι ο τρόπος για να ελέγξετε την κατάσταση ή ακόμα και τον εαυτό σας.

Αυτά τα όνειρα μπορεί επίσης να αντιπροσωπεύουν την επιθυμία να αξιοποιήσετε τη δημιουργική σας ενέργεια ή άλλες καταπιεσμένες πτυχές της προσωπικότητάς σας.

Τέλος, μια άλλη ερμηνεία είναι ότι αυτά τα όνειρα αποκαλύπτουν μια υποσυνείδητη ανάγκη να δεσμευτείτε και να συνδεθείτε με το άτομο που ονειρεύεστε.

Τι σημαίνει όταν ονειρεύεσαι ότι πεθαίνει κάποιος γνωστός σου

Το να ονειρευτείς τον θάνατο ενός αγαπημένου σου προσώπου δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πεθαίνει στην πραγματικότητα. Συνήθως αντιπροσωπεύει μια αλλαγή ή το τέλος μιας σχέσης.

Σε ένα όνειρο, ο θάνατος σηματοδοτεί τη μεταμόρφωση – αυτό δηλαδή που κάνεις όταν εγκαταλείπεις μια κατάσταση ή μια συνεργασία.

Μπορεί επίσης να σημαίνει ότι το πρόσωπο που ονειρεύεσαι υφίσταται ένα είδος προσωπικής εξέλιξης, ή ότι τα συναισθήματά σου για το άτομο αυτό αλλάζουν.

Και τέλος η απάντηση στα επαναλαμβάνομενα όνειρα...

Πώς μπορώ να σταματήσω να ονειρεύομαι κάποιον συνέχεια

Μερικές φορές δεν θέλουμε τίποτα περισσότερο από το να βγάλουμε κάποιον από το μυαλό μας. Για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει να εντοπίσουμε και να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα που παραμένει ανοιχτό μεταξύ μας και μπορεί να κάνει το μυαλό μας να επιστρέφει σε αυτόν τόσο τακτικά.

«Το μυαλό σου μπορεί να αναπαράγει εμπειρίες με αυτό το άτομο σε μια προσπάθεια να καλύψει κενά ή να βάλει ένα τέλος », εξηγεί το μέντιουμ Ivana.

«Η λήψη μέτρων για την επίλυση τυχόν παρατεταμένων συναισθημάτων ή συγκρούσεων στην πραγματικότητα μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της συχνότητας αυτών των ονείρων, δίνοντάς σου μεγαλύτερο έλεγχο στο υποσυνείδητό σου».

Αυτά και... όνειρα γλυκά!

Πηγή: skai.gr

