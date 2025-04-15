O Big Brother επιστρέφει: Πρεμιέρα την Κυριακή 27 Απριλίου στις 21:00 στον ΣΚΑΪ - Δείτε το trailer

BIG BROTHER, το παγκόσμιο τηλεοπτικό φαινόμενο κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 27 Απριλίου στις 21.00, με παρουσιαστή τον Πέτρο Λαγούτη.

O γνωστός και αγαπημένος ηθοποιός έχει πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό του: στην τηλεόραση, στο θέατρο, στον κινηματογράφο. Σε λίγες μέρες, θα παρουσιάσει με τον άμεσο τρόπο και το πηγαίο χιούμορ του το κορυφαίο ριάλιτι που θα μεταδίδει ο ΣΚΑΪ από τις 27 Απριλίου και για τις επόμενες ογδόντα ημέρες.

Το νέο BIG BROTHER φέτος είναι αλλιώς, αλλά πάντα γνήσιο, άμεσο και χωρίς φίλτρα. Ισχυρές προσωπικότητες με άποψη και λόγο, άνθρωποι που τολμούν να πουν τα πράγματα με το όνομά τους αλλά και άνθρωποι που προτιμούν την πειθώ και τα επιχειρήματα θα αναπτύξουν στη στρατηγική τους υπό το άγρυπνο βλέμμα του Μεγάλου Αδερφού, με στόχο το μεγάλο έπαθλο αξίας 100.000 €. Θα μάθουμε την ταυτότητά τους στο πρώτο live του νέου BIG BROTHER την Κυριακή 27 Απριλίου στις 21.00 στον ΣΚΑΪ και θα τους γνωρίσουμε καλά στις μέρες που ακολουθούν. Οι κάμερες στο σπίτι του BIG BROTHER θα καταγράφουν ασταμάτητα τα όσα συμβαίνουν. Όλα όσα διαδραματίζονται θα προβάλλονται σε αληθινό χρόνο μέσα από το skaitv.gr και το ΣΚΑΪ Hybrid. Τα σημαντικότερα γεγονότα θα περιλαμβάνονται στα επεισόδια που θα προβάλλονται Τρίτη με Σάββατο στις 23.15,ενώ κάθε Κυριακή στις 21.00 στο live του BIG BROTHER θα παρακολουθούμε την αποχώρηση.

Η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα ξεκίνησε… Stay tuned…

BIG BROTHER ΠΡΕΜΙΕΡΑ

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 21.00 ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ

ΤΡΙΤΗ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 23.15

ΚΥΡΙΑΚΗ BIG BROTHER LIVE ΣΤΙΣ 21.00



Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.