Ο Λευτέρης Πανταζής αποκάλυψε στην κάμερα του Happy Day τον ιδιαίτερο λόγο που κάνει τόση παρέα με τον πρώην, πλέον, γαμπρό του, Μάριο Καπότση, πέρα από το γεγονός ότι υπάρχει μια αμοιβαία αγάπη μεταξύ των δύο ανδρών.

Παρά το γεγονός ότι εκείνος χώρισε με την κόρη του τραγουδιστή, Κόνι Μεταξά, και έχει ήδη μετακομίσει, οι δυο τους κάνουν παρέα και έχουν απαθανατιστεί αρκετές φορές δημόσια να τρώνε μαζί αλλά όπως φαίνεται έχουν και επαγγελματικούς λόγους που τους συνδέουν.

«Γράφει στίχους και ασχολείται με την παραγωγή. Το είχε από παλιά. Ήδη έχει συνεργασία με τον Χριστόδουλο Σιγανό και γράφει για μεγάλους καλλιτέχνες εκτός από μένα, με τον Αργυρό.

Δεν μπορείς να μην μιλάς στους ανθρώπους που αγαπάς, που έχεις ζήσει, που έχεις φάει ένα φαγητό. Εγώ είμαι εκτός από όλα αυτά, ό,τι θέλουν τα παιδιά ας κάνουν» είπε αναφερόμενος στο διαζύγιό τους.

«Αγαπάω πολύ το παιδάκι μου, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτό, είναι η συνέχεια της ζωής μου, είναι το φεγγαράκι μου. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να έχεις αγκαλιά το παιδί σου, να χορεύεις. Εγώ δάκρυσα.

Ό,τι θέλουν τα παιδιά αρκεί να είναι ευτυχισμένα και χαρούμενα. Είμαι ο μπαμπάς της, αλλάζει αυτό;» είπε πολύ τρυφερά για την κόρη του και το βίντεό τους που χόρευαν μαζί το Imagine.

Ο τραγουδιστής ξεκινά πολύ σύντομα εμφανίσεις στο Posidonio με νέους τραγουδιστές να πλαισιώνουν το σχήμα όπως ο Νίκος Απέργης και η Κρυσταλλία.

