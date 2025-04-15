Με ανακοίνωσή τους οι δικηγόροι του ηθοποιού Πέτρου Μπουσουλόπουλου ξεκαθαρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει σχετικά με τα δημοσιεύματα που τον εμπλέκουν σε υπόθεση ναρκωτικών με κύκλωμα που εξαρθρώθηκε στην Αργολίδα.

«Τις τελευταίες ώρες αναπαράγονται δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό και έντυπο Τύπο, κατόπιν διαρροής υλικού δικογραφίας, σχετικά με φερόμενη εμπλοκή του εντολέα μας σε ποινική δικογραφία.

Σε πολλά από τα δημοσιεύματα αυτά, γίνεται ονομαστική αναφορά συνοδευόμενη με εικόνα του προσώπου του, ενώ σε κάποια άλλα "φωτογραφίζεται" εκείνος με αναφορά στοιχείων δηλωτικών της ταυτότητας του, ενώ παράλληλα συνοδεύονται και με φωτογραφίες του που έχουν υποστεί μερική επεξεργασία», σημειώνουν οι ίδιοι στην ανακοίνωσή τους.

Σε άλλο σημείο οι δικηγόροι επισημαίνουν ότι, «τα εν λόγω δημοσιεύματα θίγουν ανεπανόρθωτα την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια και την τιμή του, ενώ παράλληλα συνιστούν κατάφωρη παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αλλά και της μυστικότητας της προδικασίας αλλά και της εν γένει δικαστικής διαδικασίας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΠΛΑΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΤΟΛΕΑ ΜΑΣ, ΠΕΤΡΟ ΜΠΟΥΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟ:

«Τις τελευταίες ώρες αναπαράγονται δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό και έντυπο Τύπο κατόπιν διαρροής υλικού δικογραφίας σχετικά με φερόμενη εμπλοκή του εντολέα μας σε ποινική δικογραφία. Σε πολλά από τα δημοσιεύματα αυτά, γίνεται ονομαστική αναφορά συνοδευόμενη με εικόνα του προσώπου του, ενώ σε κάποια άλλα "φωτογραφίζεται" εκείνος με αναφορά στοιχείων δηλωτικών της ταυτότητας του ενώ παράλληλα συνοδεύονται και με φωτογραφίες του που έχουν υποστεί μερική επεξεργασία.

Τα δημοσιεύματα αυτά συνοδεύονται από αποσπασματικά στοιχεία της δικογραφίας για την οποία ο ΙΔΙΟΣ ΟΥΔΕΜΙΑ ΓΝΩΣΗ ΕΧΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ, ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ, ΟΥΤΕ ΕΧΕΙ ΚΛΗΘΕΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ Ή ΔΙΩΚΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΛΟΓΟΔΟΤΗΣΕΙ.

Τα εν λόγω δημοσιεύματα θίγουν ανεπανόρθωτα την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια και την τιμή του εντολέως μας, ΕΝΩ παράλληλα συνιστούν κατάφωρη παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αλλά και της μυστικότητας της προδικασίας αλλά και της εν γένει δικαστικής διαδικασίας, τη στιγμή μάλιστα που ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ SITE, ουδεμία επίσημη ενημέρωση έχει ο ίδιος για την εκκρεμή δικογραφία.

Η έκθεση ενός ατόμου στη δημοσιότητα αποτελεί συκοφαντική δυσφήμιση, στο στάδιο που ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΕΙΣΕΛΘΕΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΑΛΛΑ Ο ΙΔΙΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΛΗΘΕΙ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ, εγείρει ζητήματα ως προς τις επιπτώσεις της έκθεσης αυτής.

Ζητούμε λοιπόν προς διαφύλαξη της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας του εντολέως μας από τους δημοσιογράφους:

-Να ανακαλέσουν τα μέχρι τώρα δημοσιεύματα στα οποία απεικονίζεται και αναφέρεται ο εντολέας μας σχετικά με εκκρεμή ποινική δικογραφία.

-Να παραλείψουν από εδώ και στο εξής κάθε προσβολή της προσωπικότητας του και των προσωπικών του δεδομένων, κάθε αναφορά στο ονοματεπώνυμο του, κάθε δημοσίευση φωτογραφίας του και ΚΑΘΕ ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ.

Αθήνα, 15/4/2025

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι».

