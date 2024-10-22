Μία άτυπη... κόντρα έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Χρήστο Φερεντίνο, τον παρουσιαστή του διασκεδαστικού τηλεπαιχνιδιού γνώσεων «Still Standing», και τους Γιάννη Ντσούνο-Χρήστο Κούτρα, το δίδυμο της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής «Αταίριαστοι». Και όλα στον «αέρα» του ΣΚΑΪ!

Δείτε όλο το... ρεπορτάζ, όπως παρουσιάστηκε σήμερα, στην εκπομπή «Αταίριαστοι»:

Όλα ξεκίνησαν πριν από λίγο καιρό, όταν ο Χρήστος Φερεντίνος φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Αταίριαστοι» και δεσμεύτηκε ότι θα πέσει από την καταπακτή, που στέκονται οι παίκτες του «Still Standing», με τον πρώτο τυχερό που θα κερδίσει τις 30.000 ευρώ!

Ο τυχερός βρέθηκε, οι 30.000 ευρώ δόθηκαν, ο Χρήστος Φερεντίνος σαν να ξεχάστηκε, αλλά οι Γιάννης Ντσούνος-Χρήστος Κούτρας του υπενθύμισαν τις δηλώσεις του και τον προσκάλεσαν/ προκάλεσαν σε... challenge!

