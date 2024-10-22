My Style Rocks: Το little black dress και η «κλίκα της αγάπης»- Σήμερα στις 16.30 στον ΣΚΑΪ - Trailer

Μία νέα αποστολή περιμένει τις διαγωνιζόμενες του My Style Rocks σήμερα οι οποίες πρέπει να φέρουν στο πλατό το «little black dress», πρόκειται για ένα απλό μαύρο φόρεμα ή για μία ορολογία που μπορεί να σημαίνει κάτι διαφορετικό; Πόσο έχουν μελετήσει οι fashionistas για αυτή την εμφάνιση;

Η απουσία της Χριστιάνας πυροδοτεί μία έντονη φημολογία στα παρασκήνια. Ποιος είναι ο λόγος που λείπει από τη σημερινή πασαρέλα;

Η Άννα έχει μπει δυναμικά στο διαγωνισμό προκαλώντας έντονες συζητήσεις τόσο με τα looks που φέρνει όσο και με τη βαθμολογία που βάζει στις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες…

Ο χθεσινός χαρακτηρισμός της Σέβης ως «πιθανή υποψήφια» από την Ιωάννα την έχει ενοχλήσει ιδιαίτερα και στην εμφάνισή της αντιδρά έντονα.

Για πρώτη φορά στο πλατό του My Style Rocks διαγωνιζόμενες παραδέχονται ανοιχτά πως έχουν δημιουργήσει κλίκα και την ονομάζουν «η κλίκα της αγάπης»! Ποιες ανήκουν σε αυτή και ποιες είναι οι προθέσεις τους;

