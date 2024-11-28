Samuel L. Jackson: Οι υποψηφιότητες για Όσκαρ δεν έχουν σημασία

Ο Σάμιουελ Λ. Τζάκσον σε συνέντευξη του στο Associated Press με αφορμή τη νέα του ταινία στο Netflix, «The Piano Lesson», δήλωσε ότι οι υποψηφιότητες για Όσκαρ δεν είναι σημαντικές για εκείνον.

«Είμαστε στον χώρο αρκετό καιρό και ξέρουμε ότι οι άνθρωποι λένε: "Λοιπόν, είναι τιμή μόνο και μόνο που είσαι υποψήφιος". Όχι δεν είναι. Τιμή είναι, όταν κερδίζεις» είπε ο ηθοποιός σε βίντεο που κοινοποίησε το AP στο X, προκαλώντας το γέλιο του συμπρωταγωνιστή του στην ταινία, Μάικλ Ποτς, και προσθέτει: «Ξέρετε, όταν είσαι υποψήφιος, ο κόσμος λέει: "Ναι, το θυμάμαι αυτό", αλλά οι περισσότεροι το ξεχνούν».

«Θυμούνται μόνο τον νικητή» συμφώνησε ο Ποτς.

Παρά την εξαιρετική του καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, ο ηθοποιός ήταν μόνο μία φορά υποψήφιος για το χρυσό αγαλματίδιο, όπως αναφέρει το People. Το 1995, διεκδίκησε το Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου για το ρόλο του στην ταινία «Pulp Fiction», το οποίο όμως έχασε από τον Μάρτιν Λαντάου που τιμήθηκε για την ερμηνεία του στην ταινία «Εντ Γουντ». Ωστόσο, έλαβε τιμητικό Όσκαρ στα Governors Awards του 2022, από τα χέρια του Ντένζελ Ουάσινγκτον.

«Γενικά είναι ένας διαγωνισμός στον οποίο δεν συμμετείχες εθελοντικά, όπως καταλαβαίνετε» συνέχισε ο Τζάκσον. «Σε προτείνουν και ο κόσμος ρωτάει: "Ποια είναι η ταινία για την οποία σε πρότειναν; Ποιο είναι το όνομά της;" Και μετά, αφού τελειώσει, ο κόσμος δυσκολεύεται να θυμηθεί ποιος κέρδισε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

