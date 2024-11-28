Beyonce: Διέψευσε τις φήμες για προγραμματισμένη περιοδεία την επόμενη χρονιά

Η Beyonce προχώρησε σε επίσημη διάψευση σχετικά με τις φήμες που κυκλοφορούν για προγραμματισμένη περιοδεία το 2024, μετά την εμφάνιση που ετοιμάζει τα Χριστούγεννα.
Η εκπρόσωπός της, μέσω ανάρτησης στο Twitter, έγραψε: «Αναληθές. Δεν υπάρχει τίποτα να πούμε εδώ. Όποτε υπάρχουν νέα, θα τα ακούτε πρώτα απευθείας από την πηγή».
Beyoncé’s publicist addresses reports the singer is gearing up for a massive tour:— Pop Crave (@PopCrave) November 27, 2024
“Untrue. Nothing to report here. Whenever there is news, you will hear it directly from the source, first.” pic.twitter.com/SXyL3AfFDo
Αφορμή για τη δήλωση αποτέλεσε δημοσίευμα του «Hits Daily Double», που υποστήριζε πως η χριστουγεννιάτικη εμφάνιση της σταρ αποτελεί το ξεκίνημα για μια νέα, εντυπωσιακή περιοδεία. Παράλληλα, η βρετανική «Sun» ανέφερε ότι η τραγουδίστρια προετοιμάζεται για σειρά συναυλιών στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Παρόλο που το νέο της άλμπουμ, «Cowboy Carter», έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές και σημειώνει εμπορική επιτυχία, η καλλιτέχνιδα δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα καμία ζωντανή εμφάνιση για την προώθησή του.
