Beyonce: Διέψευσε τις φήμες για προγραμματισμένη περιοδεία την επόμενη χρονιά

Η Beyonce προχώρησε σε επίσημη διάψευση σχετικά με τις φήμες που κυκλοφορούν για προγραμματισμένη περιοδεία το 2024, μετά την εμφάνιση που ετοιμάζει τα Χριστούγεννα.

Η εκπρόσωπός της, μέσω ανάρτησης στο Twitter, έγραψε: «Αναληθές. Δεν υπάρχει τίποτα να πούμε εδώ. Όποτε υπάρχουν νέα, θα τα ακούτε πρώτα απευθείας από την πηγή».

Beyoncé’s publicist addresses reports the singer is gearing up for a massive tour:



“Untrue. Nothing to report here. Whenever there is news, you will hear it directly from the source, first.” pic.twitter.com/SXyL3AfFDo — Pop Crave (@PopCrave) November 27, 2024

Αφορμή για τη δήλωση αποτέλεσε δημοσίευμα του «Hits Daily Double», που υποστήριζε πως η χριστουγεννιάτικη εμφάνιση της σταρ αποτελεί το ξεκίνημα για μια νέα, εντυπωσιακή περιοδεία. Παράλληλα, η βρετανική «Sun» ανέφερε ότι η τραγουδίστρια προετοιμάζεται για σειρά συναυλιών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Παρόλο που το νέο της άλμπουμ, «Cowboy Carter», έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές και σημειώνει εμπορική επιτυχία, η καλλιτέχνιδα δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα καμία ζωντανή εμφάνιση για την προώθησή του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.