Beyonce: Διέψευσε τις φήμες για προγραμματισμένη περιοδεία την επόμενη χρονιά

«Αναληθές. Όποτε υπάρχουν νέα, θα τα ακούτε πρώτα απευθείας από την πηγή», ανέφερε η εκπρόσωπός της

Beyonce

Η Beyonce προχώρησε σε επίσημη διάψευση σχετικά με τις φήμες που κυκλοφορούν για προγραμματισμένη περιοδεία το 2024, μετά την εμφάνιση που ετοιμάζει τα Χριστούγεννα.

Η εκπρόσωπός της, μέσω ανάρτησης στο Twitter, έγραψε: «Αναληθές. Δεν υπάρχει τίποτα να πούμε εδώ. Όποτε υπάρχουν νέα, θα τα ακούτε πρώτα απευθείας από την πηγή». 

Αφορμή για τη δήλωση αποτέλεσε δημοσίευμα του «Hits Daily Double», που υποστήριζε πως η χριστουγεννιάτικη εμφάνιση της σταρ αποτελεί το ξεκίνημα για μια νέα, εντυπωσιακή περιοδεία. Παράλληλα, η βρετανική «Sun» ανέφερε ότι η τραγουδίστρια προετοιμάζεται για σειρά συναυλιών στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παρόλο που το νέο της άλμπουμ, «Cowboy Carter», έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές και σημειώνει εμπορική επιτυχία, η καλλιτέχνιδα δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα καμία ζωντανή εμφάνιση για την προώθησή του.

