Κάτια Δανδουλάκη: Το πώς πέρασε τη γιορτή της θα σας ξαφνιάσει

Mια απάντηση που πραγματικά ξαφνιάζει έδωσε η Κάτια Δανδουλάκη καλεσμένη στο «Στούντιο 4» τόσο σύντομα μετά την ονομαστική της εορτή. Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος την υποδέχτηκαν, της ευχήθηκαν και την ρώτησαν τι έκανε την ημέρα που γιόρταζε.

«Ήμουν στο σπίτι, κλειδωμένη στο δωμάτιο κι έκανα την απόλυτη χαλάρωση. Ηρεμία γιατί έχει βγει το έργο και έχω χαλαρώσει. Ηρέμησα μόλις άκουσα την πρώτη ανάσα των θεατών και ήταν πολύ θετική, οπότε είπα ότι τώρα το μόνο που μένει είναι να το απολαύσω», απάντησε η Κάτια Δανδουλάκη αφήνοντάς τους άφωνους και στη συνέχεια εξήγησε το γιατί.

Διαβάστε ακόμα : Έξαλλος ο Αρναούτογλου με την AI ψεύτικη διαφήμιση με την εικόνα και τη φωνή του

«Επιζητάω πάρα πολύ τη χαλάρωση. Μου έχει λείψει πάρα πολύ ο ύπνος, αλλά γενικά μπορώ να ζήσω με λιγότερο ύπνο, σε όλη μου τη ζωή το έκανα αυτό με τα γυρίσματα, αλλά έχω πολύ μεγάλο άγχος μέχρι να ανέβει το έργο και να ακούσω την πρώτη ανάσα του κοινού».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.