«Σε περίπτωση που» : Όλοι μιλάνε για το νέο βίντεο κλιπ της Άννας Βίσση

Πριν από λίγες ώρες κυκλοφόρησε το νέο βίντεο κλιπ του τραγουδιού της Άννας Βίσση «Σε Περίπτωση Που», σε μουσική και στίχους του και από την πρώτη νότα σε κανει να θέλεις να σηκωθείς και να χορέψεις.

Στο βίνετοκλιπ, η «απόλυτη» με ρετρό 80s ντίσκο - electro ποπ διάθεση ξεσηκώνει τους νεαρούς στο μετρό και τους δρόμους της Αθήνας και στο τέλος καταλήγει στο ΟΑΚΑ πλαισιωμένη από 80 άτομα να χορεύουν μαζί της.

