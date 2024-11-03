Λογαριασμός
Σάκης Κατσούλης-Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Πήγαν ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη (φωτό)

Δείτε το φωτογραφικό άλμπουμ που δημοσίευσε το ζευγάρι  

Σάκης Κατσούλης-Μαριαλένα Ρουμελιώτη

Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη είναι ένα από τα πιο ερωτευμένα ζευγάρια της showbiz και αρκετά συχνά μοιράζονται με τους followers τους, στιγμές από την καθημερινότητά τους.

Σάκης Κατσούλης-Μαριαλένα Ρουμελιώτη

Το ζευγάρι όταν έχει ελεύθερο χρόνο από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, επιλέγει να κάνει ταξίδια για να απολαμβάνει στιγμές ξεκούρασης και χαλάρωσης. Αυτήν τη φορά, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης ταξίδεψαν μέχρι την Κωνσταντινούπολη μαζί με καλούς τους φίλους.

Σάκης Κατσούλης-Μαριαλένα Ρουμελιώτη

Μάλιστα, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram πολλές φωτογραφίες από το συγκεκριμένο ταξίδι τους. 

Σάκης Κατσούλης-Μαριαλένα Ρουμελιώτη

Σάκης Κατσούλης-Μαριαλένα Ρουμελιώτη

Σάκης Κατσούλης-Μαριαλένα Ρουμελιώτη

Σάκης Κατσούλης-Μαριαλένα Ρουμελιώτη

Σάκης Κατσούλης-Μαριαλένα Ρουμελιώτη

Πηγή: skai.gr

