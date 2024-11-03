Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη είναι ένα από τα πιο ερωτευμένα ζευγάρια της showbiz και αρκετά συχνά μοιράζονται με τους followers τους, στιγμές από την καθημερινότητά τους.

Το ζευγάρι όταν έχει ελεύθερο χρόνο από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, επιλέγει να κάνει ταξίδια για να απολαμβάνει στιγμές ξεκούρασης και χαλάρωσης. Αυτήν τη φορά, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης ταξίδεψαν μέχρι την Κωνσταντινούπολη μαζί με καλούς τους φίλους.

Μάλιστα, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram πολλές φωτογραφίες από το συγκεκριμένο ταξίδι τους.

Πηγή: skai.gr

