Σταμάτης Γονίδης: «Έγραφα τραγούδια σε τραγουδιστές για να με παίρνουν μαζί τους για δουλειά»

Πρεμιέρα έκαναν χθες στο νυχτερινό κέντρο ROX, o Σταμάτης Γονίδης, ο Γιώργος Τσαλίκης και η Μαριάντα Πιερίδη. Και λίγο πριν ανεβεί στην πίστα ο Σταμάτης Γονίδης μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες για όλα.

«Εμείς ζήσαμε άλλα χρόνια. Εμένα με αγοράσανε οι εταιρείες αλλά ο κόσμος με έκανε γνωστό και αυτό το χρωστάω στο Θεό που μου έδωσε το ταλέντο και γράφω και τραγουδάω και στον κόσμο» είπε ο τραγουδιστής.

-Κάνατε θυσίες;

«Αν δεν έκανα θυσίες, τότε τι έκανα; Είχα πέσει στο πέλαγος και κολυμπούσα. Ήθελα να κάνω αυτό που ήθελα. Το είχα στόχο και για να επιτευχθεί ο στόχος έπρεπε εγώ να κάνω κάποιες υποχωρήσεις και κάποιες θυσίες»

-Πώς νιώσατε όταν φύγατε για πρώτη φορά από το νησί σας;

«Είναι ένα συναίσθημα που δεν μπορώ να το περιγράψω. Έφυγα… Είχα τον στόχο μου και αυτό το πέτυχα. Οι γονείς μου ξέρανε ότι και στη ζούγκλα να με πετάξεις σε ένα μήνα θα είμαι πίσω»

-Θυμάστε το πρώτο τραγούδι που γράψατε;

«Θυμάμαι ότι έγραφα τραγούδια σε τραγουδιστές για να με παίρνουνε μαζί τους για δουλειά. Αυτό θυμάμαι. Τραγούδια δεν θυμάμαι, επιτυχίες έχω γράψει σε πολλούς»

- Ο Γιώργος Θεοφάνους είπε πρόσφατα ότι τα τραγούδια ανήκουν στους δημιουργούς..

- «Τα τραγούδια ανήκουν στους δημιουργούς, έχει δίκιο ο Γιώργος. Εγώ για παράδειγμα είμαι τραγουδιστής αλλά επειδή γράφω πολλά τραγούδια δεν μπορώ να τα πω όλα και πρέπει να τα μοιράζω»

- -Θα δίνατε ένα δικό σας να γίνει διασκευή για μια διαφήμιση, όπως έκανε ο Γιώργος Θεοφάνους με το «Φεγγάρι μου»;

«Βεβαίως. Μα θα πληρωθώ για αυτό, εννοείται το επιτρέπω γιατί όχι;»

-Τελευταία γίνεται πολύς λόγος για το ποιοι πρέπει να εμφανίζονται στο Ηρώδειο..

«Στο Ηρώδειο είναι εύκολο να εμφανιστεί ένας καλλιτέχνης και εγώ μπορώ να πάω. Ειδικά όταν είσαι επώνυμος και έχεις τραγούδια, μπαλάντες ας πούμε που είναι πολύ δυνατά περνάνε στο Ηρώδειο. Και βέβαια μπορείς. Κι εγώ μπορώ. Όποτε θέλω, μπορώ»

-Υπάρχουν καλλιτέχνες που λείπουν από τη νύχτα, όπως για παράδειγμα ο Νότης Σφακιανάκης που έχει πάρει την απόφαση να απέχει…

«Αυτός λείπει. Ο Νότης λείπει αλλά είναι επιλογή του. Εδώ και καιρό δεν έωω επικοινωνία με τον Νότη αλλά ξέρω ότι μ’ αγαπάει, όπως τον αγαπάω και με σέβεται, όπως τον σέβομαι. Και ο Πασχάλης Τερζής λείπει που τον θεωρώ μετά τον Καζαντζίδη, τον καλύτερο λαϊκό τραγουδιστή. Είναι φίλος μου και τον αγαπάω. Είναι καλά, είναι αυτή η επιλογή του και τη σεβόμαστε»

