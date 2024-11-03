The Voice of Greece: Το Βlock του Μάστορα στην Παπαρίζου, η αποκάλυψη του Μαζωνάκη για την Eurovision και η απρόσμενη κίνηση του Μουζουράκη

Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Oι Blind Auditions συνεχίζονται με νέα επεισόδια γεμάτα εκπλήξεις! Οι διαγωνιζόμενοι δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για να καταφέρουν να κερδίσουν μια θέση στις ομάδες των coaches.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης, με τη χαρακτηριστική του ενέργεια, μας μεταφέρει όλα όσα συμβαίνουν στα παρασκήνια αλλά και μεταξύ των κριτών!

Οι coaches αποκάλυψαν πώς είναι οι σχέσεις μεταξύ τους

Στην ερώτηση του παρουσιαστή για το αν περίμεναν να γίνουν τόσο γρήγορα παρέα, οι coaches έδωσαν τις δικές τους απαντήσεις, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά ότι το χιούμορ είναι το δυνατό τους σημείο.

Η Κύρα έκλεψε τις εντυπώσεις και 3 coaches την διεκδίκησαν

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο Πάνος Μουζουράκης και η ‘Ελενα Παπαρίζου διεκδίκησαν την Κύρα, η οποία είχε μια πολύ καλή ερμηνεία. Ποιον coach επέλεξε όμως και γιατί;

Ο Πάνος Μουζουράκης πάτησε το κόκκινο κουμπί πριν ο διαγωνιζόμενος τραγουδήσει - «Υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος να φανεί στημένο»

Ο 15χρονος Άγγελος Κωνσταντίνου ανέβηκε με θάρρος στη σκηνή του "The Voice οf Greece" και τραγούδησε τον "Στόχο" του Πάνου Μουζουράκη. Οι δυο τους αποκάλυψαν πώς γνωρίζονται από το παρελθόν!

«Υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος να φανεί στημένο αυτό. Γι’ αυτό θέλω να εξηγήσω ότι ο λόγος που γύρισα είναι για να αποφύγω την αμηχανία να κρίνω έναν άνθρωπο που θα πει ένα τραγούδι μου, αν το λέει καλά ή κακά. Και μόνο που ήρθε εδώ και έβαλε την μπάντα αυτή να παίξει δικό μου τραγούδι, έπρεπε να γυρίσω» είπε ο τραγουδιστής δικαιολογώντας την κίνησή του.

Το block του Χρήστου Μάστορα στην ‘Ελενα Παπαρίζου

Η Φιλίππα εντυπωσίασε τους κριτές με την ερμηνεία της, αλλά το block του Χρήστου Μάστορα δεν επέτρεψε στην ‘Ελενα Παπαρίζου να την διεκδικήσει. Ποια ήταν η αντίδραση της ‘Ελενας Παπαρίζου;

Η ερμηνεία του Σωτήρη και η αποκάλυψη του Γιώργου Μαζωνάκη για την Eurovision

Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, ο Σωτήρης ερμήνευσε το ιταλικό τραγούδι "Grand Amore", πυροδοτώντας έναν διάλογο μεταξύ της Έλενας Παπαρίζου και του Γιώργου Μαζωνάκη για την Eurovision. Ο Μαζωνάκης αποκάλυψε πώς δεν έχει δει ποτέ τον διαγωνισμό, κάτι που προκάλεσε έκπληξη στην Παπαρίζου.

Οι Blind Auditions του «The Voice of Greece» συνεχίζονται και την Κυριακή 3 Νοεμβρίου στις 21.00.

