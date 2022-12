Rolling Stones: 60 χρόνια «γερόλυκοι» της ροκ - «Μπήκαν» σε συλλεκτικό νόμισμα με την Ελισάβετ

Οι Rolling Stones, οι γερόλυκοι της ροκ, γιόρτασαν τα 60 χρόνια παρουσίας τους στην παγκόσμια μουσική σκηνή με την ευρωπαϊκή τους περιοδεία που ολοκλήρωσαν στο Βερολίνο τον Αύγουστο.

Το Βασιλικό Νομισματοκοπείο της Βρετανίας, θέλοντας να τιμήσει την ξεχωριστή επέτειο των 60 χρόνων ενός από τα σημαντικότερα βρετανικά ροκ συγκροτήματα, κυκλοφόρησε ένα συλλεκτικό νόμισμα των 5 λιρών.

Μάλιστα, είναι ένα από τα τελευταία νομίσματα της χρονιάς που θα κυκλοφορήσουν με το πορτρέτο της βασίλισσας Ελισάβετ Β'.

Στην μία πλευρά του νομίσματος, χαραγμένο με γραμματοσειρά του 1973, είναι το όνομα του συγκροτήματος και στην άλλη πλευρά το πορτρέτο της εκλιπούσης βασίλισσας.

