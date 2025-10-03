Αγνοώντας το κρύο και τη βροχή, 33.000 άνθρωποι απ’ όλη τη χώρα βρέθηκαν χθες το βράδυ στο Παναθηναϊκό Στάδιο για να δουν από κοντά τον μέγα σταρ της ποπ, Robbie Williams.

Ο τραγουδιστής, εντελώς απλός και προσιτός, έφτασε στο Καλλιμάρμαρο ολίγον «χύμα», χαιρέτησε τον κόσμο που περίμενε υπομονετικά στην ουρά και ανέβηκε στη σκηνή στην ώρα του.

Για 2μιση ώρες – από τις 9 μέχρι τις 11.30 τη νύχτα - έδωσε ένα μοναδικό σόου, αυτό που περίμεναν από αυτόν οι θαυμαστές του: με τη φωνάρα του, τις τραγουδάρες του, τις γκριμάτσες του, το χιούμορ του και την απίστευτη επικοινωνία με το κοινό του.

Το στάδιο σείστηκε στις δύο κλασσικές επιτυχίες του, το “Let me entertain you” και το “Me and my monkey”, το οποίο τραγούδησε μόνο στην Αθήνα, από όλες τις άλλες πόλεις της περιοδείας του.

@robbiewilliams you spectacular bastard! 3rd time and still one of the best performers I've ever seen pic.twitter.com/bYdGDYXMDc — Elena P. (@FeedTheFantasy) October 3, 2025

«Μόνο εσείς το αγαπάτε τόσο πολύ αυτό το τραγούδι» είπε συγκινημένος.

Great night at RW Robbie Williams concert. Loved every minute. You go, brother! pic.twitter.com/VLSnGk6fcG — Anthony Skordi (@AnthonySkordi) October 3, 2025

Εκτός από τις δικές του επιτυχίες, ο 51χρονος σταρ ξεσήκωσε το κοινό και με άλλο ρεπερτόριο, από Φρανκ Σινάτρα ("New York-New York" και "My way") μέχρι Μάικλ Τζάκσον, Guns N’ Roses και Y.M.C.A (το αγαπημένο τραγούδι του Τραμπ από τους Village People) – αλλά οκ, το πάρτι ήταν φοβερό.

He still got it!

Amazing!

Robbie Williams.

Athens. pic.twitter.com/BMiBIwZK2R — Athos Antoniades (@AthosAntoniades) October 2, 2025

O Robbie Williams χάρισε επίσης μια εμπειρία ζωής στην κα Χάιδω, μια θαυμάστρια που ταξίδεψε από την Θεσσαλονίκη για να βρεθεί μπροστά στη σκηνή – της τραγούδησε προσωπικά την μπαλάντα του "She’ s the one", με το πρόσωπό της να λάμπει στις γιγαντοοθόνες και όλες τις γυναίκες μέσα στο στάδιο να τη ζηλεύουν για την τύχη της!

Για το ατμοσφαιρικό και ρομαντικό φινάλε, ο «βασιλιάς της διασκέδασης» κράτησε την μπαλάντα – ύμνο του, Angels, με τα χιλιάδες φώτα από τα κινητά να δημιουργούν μία μαγική ατμόσφαιρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.